「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」即日起國美館展出



(中央社訊息服務20170220 09:17:39)文化部所屬國立臺灣美術館推出「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」，呈現吳學讓一生豐富的藝術創作。展覽18日開幕，由國美館蕭宗煌館長主持，吳學讓夫人謝寶明、女兒吳漢玲、吳漢瓏、吳漢儀均專程自美返國出席，臺師大梁秀中前教授、東海大學詹前裕教授及藝術家陸先銘、常陵、胡文燕女士，展覽協辦單位台灣創價學會代表林志銳、呂慧甄與中國文化大學華岡博物館蔡嘉珊小姐，以及幾十位吳學讓的學生均列席。



蕭館長表示，本特展邀請吳學讓老師的得意門生，臺師大白適銘教授及逢甲大學鄭月妹教授策展，展出除傳統山水、工筆、寫意、花鳥，及抽象水墨、書法、篆刻、指畫、蠟染、陶瓷、手杖及生活傢俱的雕刻彩繪等約250組件作品，為吳學讓畢生創作脈絡最完整呈現的展出。國美館期望透過本次全面性的回顧策展，並重新審視暨探討吳學讓的藝術成就，並賦予藝術史上的定位。



臺師大梁秀中教授表示，吳學讓不僅僅傳承了創作、也傳承了藝術教育。詹前裕教授提到，吳學讓熱愛藝術，更是一位有理想、抱負的美術專家。吳學讓任職台北女子師範學校時期的學生胡文燕女士也說，吳學讓淡泊名利，一生專注於創作及教育，為台灣藝術界培養出許多藝術人才。



策展人白適銘提出吳學讓擅長跨域創作，本次展覽除透過展示吳學讓畢生創作外，也特別強調吳學讓的藝術貢獻。策展人鄭月妹則表示，希望藉這次的策展紀錄及回顧台灣水墨畫的發展，並讓希望觀者透過觀展了解吳學讓的創作歷程。吳學讓老師的家人均表示「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」圓滿了父親一直以來的心願，也是是紀念父親最好的禮物外，別具意義。二女兒吳漢瓏女士更特別提到，父親的美學養成來自生活周遭的環境及求學過程中的努力，他的每個創作都是生命的印記，也希望來觀展的民眾都能透過展出作品體會藝術等於生活的人生觀。



吳學讓老師(1923-2013)畢業於近代中國畫大師搖籃的杭州國立藝專。求學期間在潘天壽、陳之佛、林風眠、李可染、吳茀之及鄭午昌等名師指導下，奠定深厚的畫學基礎，是第一代渡海來臺的水墨畫家之一。踏實的性格，促使其養成多元學習興趣，學院之外更廣泛吸收南北二宗、工筆、寫意、金石派及現代寫生精華，達到出入古今、兼通雅俗的藝術境界。1948年畢業來臺之後擔任教職，作育英才無數，並參與了五、六○年代風起雲湧的現代水墨運動，為其中代表性畫家之一。



吳學讓對傳統繪畫的革新再造，雖採取循序漸進、並陳共觀的方法，卻認為國畫現代化最重要的目標，在於「結構」與「造形」的開創，此種認知對日後個人風格的完成具有重大影響。此後，他即以抽象性筆墨及半自動性渲染技法，在線性、符號的雙向軸線中不斷摸索，並在七、八○年代的持續消化中，建構出最具歷史里程碑意義的「東方幾何」藝術風貌。他既先進又內斂的創作思路，非僅侷限於繪畫，更被廣泛運用至書法、篆刻、蠟染、彩繪木作、指畫、陶藝等媒材之上，展現其作為一位現代藝術家不斷自我超越的動能精神。透過工筆、金石派及日本畫寫生手法傳達典範意義、生活情趣及斯土感情；同時，運用西方現代主義探討肌理、造型及結構變化，建立簡化、直率卻充滿人性價值的圖像意涵，賦予對家庭、在地、歷史、文化等深度關懷，進而形成一種終結意識形態對立、走向協合共榮的戰後新文化典範。



吳學讓個性勤勉、謙讓淡泊，畢生投注於豐富且多元的筆墨創作，及至晚年仍孜孜不倦，從其作品當中可以感受到藝術家對生命的熱情與對美學的追求。「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」特別邀請台灣創價學會與中國文化大學華岡博物館協辦，共展出的250餘件作品，除含傳統繪畫、現代繪畫、書法及篆刻、蠟染作品及立體作品等媒材外，也展出影像紀錄與許多珍貴的文物資料，藉以呈現吳學讓畢生鑽研傳統、推陳出新的藝術實踐，以及其優游古今、不拘一格的創作與生命歷程。展覽將於106年2月18日至5月7日在國美館101展覽室展出，詳細資訊請參考官網: www.ntmofa.gov.tw。(廣告)



「線性•符號•東方幾何—吳學讓藝術特展」展覽時間： 106年2月18日至5月7日展覽地點： 國立臺灣美術館101展覽室展覽策展人： 白適銘教授、鄭月妹教授 新聞聯絡人： 王奕尹 電話：(04)23723552 #133郭純宜 電話：(04)23723552 #336



國立臺灣美術館（http://www.ntmofa.gov.tw）開放時間：週二∼五 09:00~17:00，週六、日 09:00∼18:00，週一休館館 址：403台中市西區五權西路一段2號服務電話：886-4-23723552



訊息來源：文化部



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