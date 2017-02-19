這輛黑色小車沖關拒絕檢查。市交通執法高速五支隊六大隊供圖 華龍網發

華龍網2月19日19時45分訊（記者劉艷）本來沒有違章等問題，可駕駛員卻強行沖關拒絕接受檢查。今（19）日，重慶交通執法高速五支隊六大隊在三環銅永高速銅梁西收費站駐點檢查時就碰到這樣一名駕駛員。

市交通執法高速五支隊六大隊的執法隊員介紹，今日15時許，三環銅永高速銅梁西收費站，一輛黑色轎車在收費站外停下，不時探頭看，這一情況引起了他們的注意。當該車通過收費站后，執法隊員示意其靠邊停車接受檢查，駕駛員不但沒有減速，反而加大油門衝過關口，執法人員嗚笛示警后仍快速駛離。

執法人員迅速通過對講機向轄區各巡邏車通報情況，提示加強路面巡查，並第一時間向支隊值班中心報告涉嫌車輛號牌和行駛軌跡，請求全路網協查和在各收費站實施攔截。

同時，執法人員使用移動手持終端查詢到該車信息，電話聯繫上駕駛員，責令其立即就近下道后返回事發地接受處理。此時，駕駛員謝某認識到了自己的錯誤，表示主動配合執法人員調查處理。16時許，謝某駕車返回銅梁西收費站。

經詢問，駕駛員謝某稱，自己春節后才到該車所在的重慶某運輸公司上班。當時看到執法人員檢查，擔心車輛有問題回公司不好交代，更因此丟了工作，於是冒險沖關。

執法隊員說，經檢查，謝某所駕駛的車輛並沒有違章等問題。但謝某駕車未服從執法人員現場指揮，違反《中華人民共和國道路交通安全法》相關規定，將面臨200元罰款。

對此，重慶高速執法隊員也提醒廣大駕駛員，執法人員在收費站駐點對車輛進行安全檢查是消除隱患，保障行車安全，維護高速公路安全暢通的重要手段，請積極配合，切勿強行沖關。