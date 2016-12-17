中新網北京2月19日電 (記者 程春雨)國務院發展研究中心主任、研究員李偉2月18日在「國研智庫論壇？新年論壇2017」上表示，我國經濟運行增速緩中趨穩、質量穩中向好。更重要的是，2016年我國經濟結構調整取得初步成效，一些重要指標呈現初步回升態勢，我國經濟有望開啟相對平穩的中高速增長階段。

2016年中國經濟運行總體平穩，並呈現PPI和企業利潤同比由降轉升、失業率不升反降的積極變化。李偉認為，很大程度上表明，中國經濟增速快落的風險明顯下降，穩的因素增多，提質增效正積極推進，L型增長態勢有望從「一豎」過渡到相對平穩的「一橫」。

李偉表示，2017年是實現我國經濟轉型升級的關鍵一年，也是實施「十三五」規劃的重要一年。綜合分析內外部條件，我國經濟可以實現所預測平穩區間的增長，併為邁入可持續的中高速增長積累更多條件，以推進早日實現平穩健康可持續發展。

李偉稱，我國基礎設施建設需求仍然較大，在積極財政政策支持下，2017年基礎設施投資大致仍可保持兩位數高速增長；受調控政策和銷售狀況影響，2017年房地產投資增速較去年將有明顯回落；2016年下半年企業效益有所改善，今年製造業投資將延續回穩態勢，增速有望小幅回升。

其次，消費仍是經濟增長的主要動力。隨著消費結構升級和消費模式創新，消費潛力會進一步釋放，消費總體上仍有望保持兩位數的增長。

再次，隨著美元升值影響逐步消化、新興經濟體基本面好轉、大宗商品價格企穩，外貿環境有所改善，若無大的世界經濟變局，2017年出口形勢將有所好轉，出口有望由負轉正。(完)