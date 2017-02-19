金酒與台銀雙方戰績同為7勝20敗，雙方都有輸不得的壓力，19日金酒出戰璞園，菲爾普斯（Eugene Phelps）繳出「雙十」成績，全場狂轟28分外帶18籃板，強勢率領金酒以84：80擊敗璞園，拿下關鍵勝利，保住季後賽一線生機。

金酒接下來場場都是硬仗，面對璞園開賽便展現強烈企圖心，首節在林韋翰單節狂轟9分下，金酒以26：17領先璞園。第二節菲爾普斯打得相當強勢，屢屢靠著切入取分，璞園則是發揮團隊戰力，上半場結束前靠著林金榜「擊敗計時器」的補籃，將比分拉至45：37的8分差距。

第三節璞園李啟瑋個人攻下7分，率璞園打出一波13：5的攻勢，在Q戴維斯（Quincy Davis）一次快攻補灌，璞園一度將比數追成50：50平手。金酒「公園阿伯」王泰傑提早上班，第三節穩住金酒陣腳，將比數維持在10分差距。第四節雖然璞園一度拉近至三分差距，可惜後繼無力，金酒獲得關鍵一勝。

金酒教練楊哲宜相當肯定球員的表現，他表示：「球隊弱勢的地方要靠自己彌補，球員有達到我的要求，就是將防守做好，把比賽贏下來。」

贏下這場比賽，楊哲宜坦言沒有贏的話，接下來就會很難打，剩下的兩場比賽，金酒也會全力以赴，畢竟現在也沒有退路了，只能一場一場贏下來。

金酒洋將菲爾普斯也表示：「其實很多比賽都是輸給自己，希望接下來兩場比賽都能夠贏下來，希望球員能夠好好保持這樣的氣勢。」

璞園教練麥班達則認為球員有些鬆懈，他表示：「其實這場比賽不是沒有機會，而是球員沒有把握機會，回去練球要找尋贏球的方法。」



目前以第五名姿態前進季後賽的璞園，麥班達表示：「我數學不是那麼好，沒有辦法算準確我季後賽的對手是誰，不管對到誰都要全力以赴，回去要想辦法刺激我的球員。」

璞園戴維斯則表示：「我們必須做好防守，我們無法挑選我們的對手，我們只能做好我們份內的工作。」

戴維斯也相當肯定金酒，他表示：「我們知道他們還在拚季後賽席次，因此他們對比賽相當拼命，我們也需要有他們的拚勁。」