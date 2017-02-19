中新網北京2月19日電(邱宇) 據北京市食葯監局19日消息，「餓了么」平台的三家違規餐廳被依法查處，三家餐廳均不具備餐飲服務經營資質。

中新網從北京市食葯監局獲悉，日前，依據消費者舉報線索，北京市大興區食葯監局經現場調查取證，對「餓了么」平台的「麥特漢堡餐廳」、「英雄堡炸雞漢堡」、「李記臘汁肉夾饃」三家店鋪均位於大興區西紅門鎮的線下實際經營者「北京麥特派餐飲管理有限公司」、「北京鮮萬家超市」、「涼皮小巫」予以依法查處。

經食葯執法人員調查顯示：

1. 北京麥特派餐飲管理有限公司，持有《食品流通許可證》，許可經營項目為「批發預包裝食品」，不具備餐飲服務經營資質。經現場核查，該公司為餐飲管理公司，現場並無從事食品經營活動的場所及食品加工用具，但在「餓了么」平台上非法經營「麥特漢堡餐廳」店鋪，售賣漢堡、薯條、可樂等食品。

2. 北京鮮萬家超市，持有《食品經營許可證》，許可經營項目為「預包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品)」，不具備餐飲服務經營資質。經現場核查，該超市在現場不具備餐飲服務食品加工安全條件下，違規現場制售經營主食大餅和熟食，並在「餓了么」平台上非法經營「英雄堡炸雞漢堡」店鋪。

3. 涼皮小巫，地址在大興區西紅門鎮宏福路上，該店鋪無任何食品經營和餐飲服務資質，經營者也無健康體檢證明，食品原材料也無進貨索證票據，現場完全不具備食品生產加工條件，通過在「餓了么」平台上上傳其隔壁某超市的《食品經營許可證》掃描件，冒名經營「李記臘汁肉夾饃」店鋪，售賣肉夾饃、刀削麵等食品。

北京市大興區食葯監局執法人員已現場責令上述三家線下實際經營者立即停止非法經營項目，並予以立案查處。同時，北京市食葯監局下屬的市食品藥品互聯網監測中心已運用互聯網數據搜索、電子證據固化等手段，對上述「餓了么」平台線三家店鋪的違法行為進行取證。

針對「餓了么」平台涉嫌未盡網店資質審查義務的行為，大興區食葯監局將按程序通報給「餓了么」平台開辦方所在地的食葯監管部門，由其進行查處。(完)