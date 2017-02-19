中新網2月19日電 據中國駐濟州總領館網站消息，近期，赴韓國濟州島中國公民入境受阻案件增多，中國駐濟州總領館多次與濟州出入境管理部門、濟州道政府、航空公司等有關單位保持密切溝通、交涉，要求其保障中國公民合法權益，並儘快安排被拒入境人員返回。

中國駐濟州總領館將繼續密切關注此類案件，併為涉事中國公民提供必要協助。

中國駐濟州總領館再次提醒擬前往濟州的中國公民，一定要在行前做好準備，仔細研讀濟州出入境管理事務所提供的入境說明(如下)，根據要求準備相關材料。如入境受阻，建議與對方溝通，如實說明情況，儘可能提供相關證明材料，爭取放行。如遇緊急情況、受到不公正對待或發生糾紛，可及時與中國駐濟州總領館聯繫，並收集和保存好證據，以便日後通過投訴或司法途徑解決。

中國駐濟州總領館領事保護與協助電話：+82-10-65768838。

外交部全球領事保護與應急呼叫中心電話：+86-10-12308或+86-10-59913991。

附：

韓國濟州出入境管理事務所關於入境問題的說明

一、入境審查內容

正確填寫入境登記卡，如實回答韓入境審查官員的提問。韓入境審查官將根據入境登記卡信息、面談情況和入境時提交的材料等，決定是否允許入境。

二、入境審查標準

根據韓國《出入境管理法》，外國人入境時必須在入境口岸接受韓入境官員的入境審查，審查內容如下：

(一)是否持有有效護照；

(二)入境目的是否符合停留資格；

(三)是否屬於禁止入境人員。韓《出入境管理法》第11條對「禁止入境外國人」作出如下規定：1、傳染病患者、吸毒者、其他對公眾衛生可能造成危害者；2、違法攜帶槍炮、刀劍、爆炸物品等入境者；3、有可能從事損害韓國利益或公共安全者；4、有可能從事損害韓國經濟秩序、社會秩序、美風良俗者；5、無事理分辨能力及在韓國內無人護理的精神疾病患者，無力承擔在韓國停留費用者，其他需要救助者；6、接受驅逐出境命令尚未超過5年的人。

對於遵守符合上述有關規定的外國人，韓法務部長官仍認定其不符合入境條件的，可禁止其入境。