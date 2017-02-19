經典賽中華隊今起一連3天在台中洲際棒球場進行台灣熱身賽，結果首戰面對世大運中華培訓隊，中華隊前5局就以9:1領先，郭俊麟主投3局飆出5次三振，蔣智賢敲出陽春彈、二壘安打貢獻2打點，終場中華隊就以11:2擊敗中培隊。

中華推出旅日西武隊好手郭俊麟先發，他最快球速飆到146公里左右，以變速球、滑球等拿手球路搭配，成功封鎖世大運中華培訓隊，3局完美5K，被敲出1安打，沒有保送，無失分。

中華培訓隊由黃恩賜先發，2局下被蔣智賢敲出右外野陽春砲，3局下他控球出問題加上捕逸，高國輝左外野安打再下一城，林益全敲出中外野安打再打回2分，中華隊單局攻下4分拉開比分。

儘管中華培訓隊4局上由陳重羽敲出安打攻回1分，但中華隊攻勢犀利，4局下張志豪中外野安打再打回分數，5局下由蔣智賢、林哲瑄都敲出二壘安打再下3分，5局打完中華隊以9:1領先。

中華隊攻勢未歇，6局下林益全內野滾地球形成野手選擇得分，7局下鄭達鴻安打上壘後，胡金龍深遠二壘安打又把比分拉開，中華隊投手輪番上陣，只有王政浩、王鏡銘中繼1局失1分，終場中華隊以11:2大勝。