金酒洋將菲爾普斯（Eugene Phelps）並不如其他隊的洋將擁有身高上的優勢，但他靠著厚實的身材，以及相當強勢的得分爆發力，率領著金酒面對SBL各個球隊的挑戰，菲爾普斯更有可能成為聯盟史上的單季平均最高的得分王。

菲爾普斯談到自己在球隊的角色，他表示：「別的球隊或許希望他們的洋將是能夠鞏固籃板，在禁區做粗活的角色，可是我們的球隊，教練希望我成為一個全能的洋將，希望我能夠得分、抓籃板，畢竟我們是一支比較年輕的球隊。」

金酒在季初曾經墊底，現在有機會衝擊季後賽，菲爾普斯表示相當開心，他說道：「很開心我們回來了，也很開心我們隊上控球後衛林韋翰在這麼重要的時刻回來球隊，希望球隊能夠繼續保持，但我們得注意我們的壞毛病，在贏球之後下一場都會表現不好，這我必須提醒我的隊友。」

菲爾普斯談到自己有可能成為這個聯盟史上單季平均最高得分王寶座，菲爾普斯坦言很開心，但他表示：「過去其實沒有拿過得分王寶座，之後拿到這個獎會很開心，只是希望球隊能夠更融入比賽，也希望球隊能夠繼續獲得勝利。」