國美館推出2017數位藝術創作案展「馮偉中：西海岸異世界－360°錄像實驗」 具視覺美感大成報 (2017-02-19 18:13)
藝術家馮偉中身兼環境紀錄片導演，具有動畫、紀錄片及微電影拍攝背景。他提出，自3年前迷上空拍錄影後，漸漸意識到現在已經越來越難看到純粹的藍天；因而發想以環境汙染為切入點創作，希望透過藝術產生影響力，讓更多人意識到環境議題，正視臺灣空氣汙染正越來越嚴重的現實，重新思考工業發展帶來的後果。
而〈西海岸異世界－360°錄像實驗〉作品區分為3個章節，第1章節以地景為主角，用一個小星球將東西地景區分為二，表達出強烈的對比。第2個章節以「沉浸式場域」、搭配呼吸及心跳的背景音效，喚起觀者對環境污染的關注。第三個章節則是360度攝影，用翻轉的手法創造出天地交替的效果。
馮偉中藉由具實驗性的360度空拍技術，結合影像後製及差異極大的東西海岸地景，以不同的角度呈現人們認知的世界。
由於紀錄片是具有觀點的真實再現，科技的進步更使得紀錄片發展出多元的美學形式。馮偉中深入臺灣各地，紀錄並解構臺灣極端風貌的東西海岸，同時運用360度空拍技術，以魔幻寫實的剪接手法，把東西海岸地景變成一個獨立星球般的超現實構圖，對比汙染及美麗的現實圖景，思辨島嶼不均衡的發展及人們的疏離，相當耐人尋味。
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