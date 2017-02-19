中新網北京2月19日電(記者 張尼)20日，北京市中小學將正式開學，早晚高峰期間的交通將告別「相對寬鬆」狀態，重歸常態。中新網記者獲悉，北京公交集團將在早晚高峰時段增發3600餘車次，滿足市民的出行需求。

據了解，中小學新學期開學后，早晚高峰時段，學校周邊出行的家長和學生將明顯增加。對此，北京公交集團提前落實各項運力保障措施，採取增加早晚高峰車次、客流高峰路段增發區間車、大站快車等措施，最大限度滿足學生到校和市民早晚高峰出行需求。

從2月20日開始，北京公交集團將啟用新的行車時刻表，重點增加早晚高峰時段學校周邊線路的運力投入，特別是早高峰6:30-7:30前後學生集中到校時段的運力。據統計，開學后的工作日早晚高峰期間，北京公交集團將日均增發3600餘車次。

為應對20日中小學開學的首個早高峰，北京公交集團在各條進城聯絡線、途經各大居民區及學校較多的公交線路上，從早6：30開始提前半小時進入早高峰運營，加密發車間隔，在7：00前達到運力高峰，確保學生及時到校。

晚高峰時段，在四惠、宋家莊、六里橋、東直門等大型客流集散點和公交樞紐站配備機動運力隨時投入運營，保障晚高峰期間市區線路與郊區線路的客流順暢銜接。

對於早晚高峰客流大、集中度高的線路，早晚高峰期間除採取增配運力增發車次的措施外，還將根據客流分佈情況採取增發區間車、大站快車的運營調度措施。

具體來看，563路將增發由香山至西苑的區間車，早晚高峰增加30車次；途經第五中學、一七一中學、和平里小學的116路早晚高峰增加20車次；途經三里河、中關村大街等多所中小學的特18路早晚高峰增加40車次。此外，途經學校較多的26、108、112、124等線路，每條線路增配了4-5部機動車投入早晚高峰運營。

另外，對於學校周邊易擁堵路段和重點區域，北京公交集團還將設立專人值崗，隨時掌握客流情況，做好運力調配，採取多點屯車、中途加入、繞開堵點的綜合調度預案，確保整體運營秩序平穩。

20日早高峰，北京公交集團將在學院路、平安大街、中關村大街等中小學較密集地區周邊公交線路上增配150部機動車，根據客流情況投入線路運營，方便市民出行。(完)