中國遼河口首屆冰釣蟹挑戰賽」，2月19日在盤錦舉行。 沈殿成 攝

中新網瀋陽2月19日電 (記者 沈殿成)遼河從遼寧省盤錦市入海。由盤錦市人民政府等主辦的「中國遼河口首屆冰釣蟹挑戰賽」，2月19日在盤錦市遼河口紅海灘旅遊區鴛鴦溝拉開帷幕，來自北京、山東等地的30多個家庭在歡笑中體驗了一回「冰上釣蟹」的樂趣。?

「這太神奇了，沒想到還有能在冰上釣蟹的地方，這種不同的旅遊體驗，讓我和孩子們愛上了遼河口，愛上了這個神奇的地方。」北京的王先生拎著釣上來的鮮活河蟹讚嘆不已。最後，他們一家三口經過近2個小時通力合作，釣到了12隻螃蟹，獲得了此次挑戰賽的冠軍。

盤錦此次冬季旅遊產品的非凡創意給遊客留下了深刻印象，曾經遺失在塞北荒原的文化在遼河口被賦予了全新的形式和內涵。

盤錦市舉辦的冰釣蟹活動，可謂是「獨特」。用盤錦市副市長姜冰的話說就是：南方有螃蟹但沒有冰，北方其他城市有冰但沒有螃蟹。盤錦市將獨特的資源優勢發揮出來，讓螃蟹與冰結合，誕生了這次別具一格、充滿情趣的冬季旅遊活動，填補了國內冬季主題旅遊活動的一項空白。?挑戰賽期間，遊客們烤魚、烤蝦、烤蟹，圍坐在炭火旁感受盤錦的「冰上之旅」。選手家庭還興緻勃勃地到鹼地柿子採摘基地進行採摘，遊覽遼河口稻藝文化園，參觀丹頂鶴放飛表演和遼河口「紅陶黑彩」製作工藝。

據了解，盤錦市冬季旅遊創意多多、精彩紛呈。經過多年打造，冬季稻草藝術節、遼河口冰凌穿越和盤錦「冰釣蟹」挑戰賽三大冬季旅遊活動已經成為中國北方冬季旅遊品牌，「遼河口冰凌穿越」榮獲了2016年度全國體育旅遊十佳精品線路。

奇異的稻藝文化園，精緻的特色民宿，激情的冰凌穿越，舒適的溫泉體驗，加上「冰釣蟹」等系列活動，讓盤錦冬季熱情如火。(完)