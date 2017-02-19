中新網北京2月19日電 (記者 高凱)繼春節期間央視剛剛播畢的第二季《中國詩詞大會》引爆全國觀眾對於中國詩詞的熱情后，2月18日晚，央視一套三套聯合播出了董卿主特併兼製作人的又一文化綜藝新作《朗讀者》。

此間一眾娛樂綜藝節目熱鬧上演之際，春節前後，《見字如面》《中國詩詞大會》等文化綜藝颳起一股清新之風，其中，《中國詩詞大會》第二季總決賽更是一舉奪得實時收視冠軍。此番，董卿以製作人、主持人雙重身份推出的《朗讀者》，在「熱身」階段便引發關注。

董卿曾介紹稱，《朗讀者》不是朗誦節目，不是語言節目，而是人生節目和情感節目，這裏不僅有在各領域推動社會進步的人，而且有很多普通人。

昨晚首度「發聲」的《朗讀者》第一期節目以「遇見」為主題，邀請了知名演員濮存昕、知名企業家柳傳志、世界小姐張梓琳、著名翻譯大家許淵沖等嘉賓，在節目中，濮存昕第一個亮相，他講述了自己鮮為人知的一段人生經歷，童年時竟被同學起綽號「濮瘸子」，他以一篇老舍散文節選《宗月大師》致謝改變自己一生命運的恩人，濮存昕感謝了一位醫生，改變了他的命運。

濮存昕年少時曾患有腿疾，自尊心在小時候很強烈，他很盼望小學六年級快結束，離開這個學校，沒人再叫他「濮瘸子」。沒想到到了中學，「地不平」成了他的新外號。

以前濮存昕也會講述他的這段經歷，但是在《朗讀者》中，他首次提到了一個重要的人：榮國威醫生。正是這位醫生，幫助他扔掉了拐杖，讓濮存昕拾起了自信。現在他可以騎馬、打球、演戲，用更好的心態面對自己，都與和榮國威醫生的遇見分不開。

柳傳志暢談因拙成巧的人生軌跡，高三時為何與成為百里挑一的飛行員的機會失之交臂。節目現場柳傳志重現「父親的演講」，朗讀兒子婚禮上的家信，「柳式家訓」讓觀眾深受啟發。＝張梓琳首度透露自己一舉奪魁，當選世界小姐的決定性因素，並分享了為人母近一年的驚喜與感動。

《朗讀者》第一期節目，還特別邀請了四川音樂學院畢業的著名鋼琴演奏家李雲迪，從頭到尾彈奏《朗讀者》主旋律，成為一大亮點。台灣民謠之父胡德夫彈唱經典歌曲《匆匆》，充滿了意境。以朗讀和訪談為核心的節目內容，加上經典音樂藝術的組合，《朗讀者》首期獲得了巨大成功，實現了董卿當製作人的開門紅。

壓軸出場的是曾翻譯《詩經》、《楚辭》、《唐詩》、《宋詞》、《牡丹亭》，榮獲國際翻譯界最高獎項之一「北極光」傑出文學翻譯獎的96歲高齡的著名翻譯家許淵沖先生。董卿在現場與許先生娓娓互動，許淵沖道出了曾用翻譯林徽因詩詞追求女同學的獨家趣聞。已為中外文化傳輸做出傑出貢獻的許淵沖老人，近百歲高齡每天依然堅持工作到凌晨3、4點，他活到老、學到老，永遠用年輕人的心態努力工作，感動了觀眾。(完)