新華社「雪龍」號２月１９日電 記者手記：親歷難言島 難捨羅斯海

新華社記者 榮啟涵

跟隨中國第３３次南極科考隊羅斯海新站選址隊登上難言島的時候，才體會到它「一言難盡」的魅力。

從地圖上看，羅斯海是南極洲一處深凹進去的大海灣。難言島位於羅斯海維多利亞地，執行科考作業的「雪龍」船就停靠在它面前的特拉諾瓦灣里。

親臨其間，感慨這片海域堪稱南極最令人驚嘆的地方之一。冰雪覆蓋的活火山、生機勃勃的海岸，既有極盡言語難以形容的美，又充斥著孤寂荒涼的野性。

這裏被認為是地球上最後一個海洋原始生態系統，或是最有可能揭示南極生命史的地方。在此開展的科學研究，將銜接當今南極科學發展的多個前沿，科學價值不容小覷。

另一方面，羅斯海是南極科考輻射太平洋扇區的重要組成部分，目前已有美國麥克默多站、紐西蘭斯科特基地、義大利馬里奧祖切利站、韓國張保皋站和德國岡瓦納站等５個考察站，優越的地理位置和重要的戰略地位不可忽視。

此前，中國南極科考尚未在此開展連續性考察活動，但隨著對全球視野下極地事務認識的加深，參與到羅斯海區域長期考察國家之列，勢必成為中國從南極科考大國向強國邁進的重要戰略布局。

第２９次至３２次南極科考期間，中國選擇了難言島作為新建常年科考站的主要備選站址並進行了綜合調查。今年最重要的任務之一就是為中國新建第五個南極考察站進行站址優化比選。

有限的作業時間里，無論清晨還是半夜，一旦氣象條件適合直升機起降，羅斯海新站選址隊隊員們就拎起背包乘機登島。

島上的風威力十足——常年有六七級，瞬時風力可達到八級以上。夏季積雪漸漸融化，地表裸露出沙土和大小不一的碎石。山下的石頭多半稜角分明，行走其間很容易崴腳、摔跤。臨近海岸的一側，積雪延伸出去，表面看去平緩，但稍有不慎就有跌落石崖的危險。這些緩坡碎石多數是冰川運動帶來的冰積物，其間突兀聳立著幾塊巨石。

隊員們每天要帶著各種儀器、熱水和乾糧，在島上依靠雙腳走遍作業點。由於四周缺少遮擋物，他們只能在風中艱難行進。

近十天時間里，隊員們完成了難言島、伯德角、馬布爾角、布朗半島及新港角５個預選區域的基礎測繪、地質和動植物調查、海冰及氣象分析等任務。

臨別羅斯海的下午，選址隊隊長陸志波把９名隊員叫到船頭，以難言島為背景拍下了唯一一張合影作留念。「等新站建成了，也許各自有機會隨科研項目再來這裏，但我們這些人很難再湊齊了，」有人動情地說。

２月１４日西方傳統節日情人節傍晚，「雪龍」船頂層駕駛台外的甲板上，正上演著一幕依依不捨的「雪山之戀」。在完成各項任務后，「雪龍」船緩緩駛離羅斯海，繼續向西完成環南極航行。

「這裏太美了，希望新站建成后還有機會再來！」一名女隊員對著鏡頭許下自己的願望。這或許是隨船來過這裏的科考隊員們共同的心愿。

初到特拉諾瓦灣時，四周還是一片深藍的汪洋。短短十幾天后，即將離去的前一天夜裡，猛然就出現了連成片的荷葉冰。隨著海冰逐漸增厚，南極的冬季又要來臨。這裏又將變成另一番景象：猛烈的疾風暴雪，嚴酷的低溫，堅實的冰面……

告別羅斯海之際，方才領悟「人類航行於此，欣賞它絕世的美，專心致志又滿懷敬畏」。