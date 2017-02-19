中國總領館就中國公民入境受阻問題向韓方提出交涉北京新浪網 (2017-02-19 20:11)
新華社首爾２月１９日電（記者耿學鵬 姚琪琳）中國駐濟州總領館近日就中國公民入境受阻問題向韓方提出交涉，同時提醒擬前往韓國濟州的中國公民做好行前準備。
中國駐濟州總領館說，近期赴韓國濟州島中國公民入境受阻案件增多，總領館方面高度重視，並多次與濟州出入境管理部門、濟州道政府、航空公司等有關單位保持密切溝通、交涉，要求其保障中國公民合法權益，並儘快安排被拒入境人員返回。中國駐濟州總領館將繼續密切關注此類案件，併為涉事中國公民提供必要協助。
同時，中國外交部和駐濟州總領館再次提醒擬前往濟州的中國公民，一定要在行前做好準備，仔細研讀濟州出入境管理事務所提供的入境說明，根據要求準備相關材料。如入境受阻，建議與對方溝通，如實說明情況，儘可能提供相關證明材料，爭取放行。如遇緊急情況、受到不公正對待或發生糾紛，可及時與中國駐濟州總領館聯繫，並收集和保存好證據，以便日後通過投訴或司法途徑解決。
中國駐濟州總領館領事保護與協助電話為００８２－１０－６５７６８８３８。外交部全球領事保護與應急呼叫中心電話為００８６－１０－１２３０８或００８６－１０－５９９１３９９１。
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