「最萌文物」鴞卣彩色存錢罐。太原美術館提供

中新網太原2月19日電 (記者 胡健)2016年度山西省文創產品新品發佈會暨「2016年度我最喜愛的文創產品」評獎活動19日在太原美術館舉行。以山西省博物院「最萌文物」鴞卣為原型的存錢罐、以王羲之、李白、蘇東坡、米芾四位古代文人為表象青花瓷板畫等作品在當天發佈。

本次文創產品發佈會旨在發佈文創新品、展示文創成果，摸准群眾需求和市場方向，找准山西文創產品發展的路徑和目標，從而為研發單位提供研發依據，實現研發方向、研發成果與市場需求的良性對接。

「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，太原市美術館館長王鼎引用古詩概括了對此次發佈會的宗旨。

王鼎說，昔日只能陳列在博物館、展覽館里的文物、藝術品，經過創意設計和開發，注入了新的活力，並逐漸走入了老百姓的日常生活之中。依託文化文物單位館藏文化資源，開發各類文化創意產品，是推動中華文化創造性轉化和創新性發展、使中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心的重要途徑，是推動中華文化走向世界、提升國家文化軟實力的重要渠道。

2016年5月，《國務院辦公廳轉發文化部門關於推動文化文物單位文化創意產品開發若干意見的通知》，旨在深入發掘文化文物單位館藏文化資源，發展文化創意產業，開發文化創意產品，弘揚中華優秀文化、傳承中華文明，推進經濟社會協調，提升國家實力。

為積極貫徹落實通知精神，太原美術館創意策劃舉辦「山西省首屆文創產品展」、「2016年度山西文創新品發佈會」，旨在助力山西文創產品的研發，提高文創產品的知名度，使更多的群眾認知文創產品，喜愛文創產品，進而使文創產品進入千家萬戶。

此次展覽得到了山西省博物院、山西省圖書館、山西省工美集團、太原工美聯社、太原晉祠博物院、太原圖書館等多家單位的支持；得到了藝術家、專業人員、產業機構的積極響應。

據介紹，山西省文創產品展將每年舉辦一屆，時間將選擇在春節、元宵節期間，歷時一個月。(完)