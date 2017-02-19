中新社廣州2月19日電 (記者 程景偉)「市場最近不賣活雞，暫時改吃冰鮮雞，比較安全」，19日傍晚，在廣州天河珠盈綜合市場，廣州市民葉偉超雖然對買不到活雞煲湯感到遺憾，但他對冰鮮雞也能接受。

近期，廣東進入了H7N9禽流感疫情高發期，廣東方面推出臨時停售活禽、加強活禽調運管控等多項舉措進行應對，遏制H7N9疫情擴散，以降低民眾感染風險。

廣東省農業廳表示，廣東屬於當前人感染H7N9疫情比較嚴重的地區，發病人數較多，活禽市場環境及市場內活禽H7N9陽性樣本時有檢出。據廣東省衛生計生委通報，今年1月份該省共新增報告H7N9病例21例(其中廣州、佛山各5例)；死亡病例10例。

記者注意到，廣州、佛山、惠州、肇慶等多地對活禽市場實行臨時休市。廣州從2月16日至28日對全市禽類批發市場和農貿肉菜市場禽類交易區實行臨時性休市，停止活禽光禽交易。在年前實施連續10天休市政策后，佛山市活禽市場於2月16日至22日連續7天再次統一休市。惠州定於2月20日至26日活禽經營市場休市，期間所有活禽檔口清空存欄，並進行全面清洗消毒。

記者19日走訪廣州天河珠盈綜合市場看到，多個活禽檔口已經停業，但市場內仍可以買到冰鮮雞翅。附近的大型超市也有整隻的冰鮮雞可買。

廣東方面正加強活禽調運管控。從2月18日起至3月31日，廣東未經獸醫部門檢測合格的活禽要限制外調，並暫停從江蘇、浙江、安徽、江西等H7N9疫情高風險省份調入所有活禽，暫停從湖南、湖北、福建、四川、河南、貴州、山東、上海、遼寧、河北等人感染病例省調入商品活禽。廣東11個公路動物防疫監督檢查站要嚴格查證驗物，發現來自上述風險地區的活禽，予以勸退處理。

廣東省農業廳表示，將嚴防H7N9從市場傳入養禽場，嚴格落實活禽跨省調運有關規定，嚴把外省入粵交易家禽的檢疫關口，嚴禁未經檢疫或檢疫不合格的活禽及產品上市銷售，嚴防死亡淘汰禽只流入市場。

廣東省農業廳稱，有條件的地市要擴大活禽經營限制區域，加快推進家禽「集中屠宰、冷鏈配送、生鮮上市」工作。(完)