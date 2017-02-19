中新社烏魯木齊2月19日電 (記者 孫亭文)19日12時許，烏魯木齊上空開始緩緩降下雪花，至15時左右，該市地面及建築已被白雪覆蓋，降雪強度令人始料不及。受冷空氣東移影響，烏魯木齊19日午後到20日中午，主城區及米東區將有大到暴雪，氣溫將下降6℃左右。

受到強冷空氣影響，天山以北的博州、昌吉州也已「拉響」寒潮藍色預警；吐魯番、哈密發佈大風橙色、藍色預警；塔城地區將出現道路結冰……19日夜間至21日，伊犁河谷、塔城、天山山區等地有中到大雪，局地暴雪，風區瞬間最大風力可達11級，南疆局地有不同程度的沙塵天氣，期間降溫6℃～8℃，局部12℃以上。

新疆氣象台18日與19日相繼發佈寒潮藍色、暴雪藍色預警。19日夜間到20日，新疆各地除南疆的阿圖什和喀什為多雲天氣外，其他地區都有不同程度的降雪；首當其衝要數烏魯木齊的降雪達到暴量。是次降雪天氣過程在同一時段波及南北疆和東疆實屬罕見，對各地的交通運輸、農牧業生產和人們的生活等有不利影響。

記者在烏魯木齊市區看到，在短時間內，降雪已將停靠在路邊的私家車面覆蓋，民眾需清理私家車上的積雪才能出行。由於前幾日升溫，有部分民眾更換衣物，但降溫降雪出現后，步行的民眾只能裹緊衣服抵禦寒冷。

此外，阿勒泰、天山北坡的多條道路出現大霧，能見度非常低，給民眾出行帶來不便。19日11時許，阿勒泰市附近的奎阿高速公路、216國道、217國道等路段局部路段能見度不足百米。

截至記者發稿時，烏魯木齊的降雪勢頭依舊強勁，沒有止息的意思，這場暴風雪鋪天蓋地將烏魯木齊裹了個嚴嚴實實。(完)