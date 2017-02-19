新華社南京２月１９日電（記者張展鵬 陸華東）江家瑋１９９１年到大陸發展，屬於第一代台商。在他看來，２０１７年台商迎來「又一個春天」——

全國台企聯近日舉辦新春聯誼，國台辦主任張志軍表示，大陸將協助台商台企發展電商業務，以更好地拓展內需市場。

江家瑋表示，早期台商基本集聚在製造業，「兩頭在外」的經營模式極少用到電商平台；在當前各行業轉型升級的背景下，發展服務業、利用電商平台開拓市場，已是大部分台商的選擇。

作為全國台企聯產業發展小組副主任委員，江家瑋在江蘇宿遷牽頭打造「項王故里台灣風情街」，並吸引近３０名年輕台商。王鉦傑是其中之一，他的「烘焙觀光工廠」利用本地食材改良台灣鳳梨酥。

「儘管做了很多本土化努力，如果不能在網上銷售，產品銷路依然是大問題。」王鉦傑說，這也是年輕台商「共同的煩惱」，在開拓內需市場時，存在推廣難、成本高、物流成本高、時效慢等難題，而電子商務是解決上述難題的一個突破口。

記者採訪發現，不光是對於新台商，一些原本以外銷為主、在海外市場「熟門熟路」的台企，為了開拓內銷市場，對電子商務的依存度也在不斷提升。

禾記木製玩具有限公司以前的產品全部外銷，但近年來海外訂單減少，相反大陸放開二孩政策后玩具市場井噴，於是轉向研發適合大陸市場的玩具，先後把產品拿到廣州、南京等地展銷，但是展銷方式效果有限，而且成本較高。

「如果能有一個專門展示台資產品的線上平台，我們一定最先入駐。」公司總經理陳武藏感慨道。

桑緹亞（中國）生物技術有限公司董事長江漢彰也有相同感觸。公司化妝品品牌在台灣數一數二，但是在大陸的知名度並不高，迫切需要通過電商平台，更好地展示和推廣為大陸客戶專門研發的產品。

轉戰電商戰場非一日之功。有觀察人士提出，電子商務憑藉其特有的全球化、快捷化、電子化和低成本優勢，對傳統商業模式產生了深遠影響。一位做了２０多年傳統行業的台商說，到了６０多歲卻要往電子商務發展實在是困難。

為了幫助台商「走電商」，累計批准台資數目超過２.６萬家的江蘇省已先行探索，計劃推出名為「台商易購」的網上平台，專門展示和推廣台企產品，初期規模為兩百家台商，後面還會繼續拓展。

江蘇省台辦在調研中發現，台商大多不熟悉電子商務。社會上雖然有很多代運營公司、電商服務公司，但良莠不齊，加上電商的運營成本、推廣成本都在不斷上升，「台商走電商」的試錯成本不斷上升。

江蘇省台辦經濟處副處長李曉志說，中小台企抱著滿腔熱情去開網店，幾十萬、一百萬投下去，根本看不到任何效果，一方面經濟上受損失，另一方面也喪失了發展的信心。所以，以政府公信力爭取電商平台支持，以台商的合力來打通發展電子商務的瓶頸障礙，成為江蘇的主攻方向。

江家瑋說，「台商易購」有里程碑的意義。它不僅是一個平台，更是大陸台商邁入新時代的縮影。藉助電子商務開拓內需市場后，會讓一些富於創新力的企業紮根大陸。

江家瑋已經和大陸５０個台商會長商談，他們對網上平台的興趣和積極性都很高。而最讓他看重的是，打造台商網上商城吸引越來越多的台灣年輕人前來發展，和本地年輕人一起交流、創業，「畢竟，年輕人是兩岸的未來，增進了解很重要。」