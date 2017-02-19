馬斯克對美商業載人飛船2018年首飛充滿信心北京新浪網 (2017-02-19 19:46)
新華社洛杉磯２月１８日電（記者郭爽）儘管美國國會下屬政府問責局日前表示，美國商業載人飛船首飛時間或將推遲到２０１９年，但美國太空探索技術公司創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克１８日在社交媒體就此表示，他對載人版「龍」飛船２０１８年首飛充滿信心。
馬斯克當天在推特賬戶上說，政府問責局通常是正確的，但「在這個問題上，我們已經減少了很多載人版『龍』飛船的研發風險，我對２０１８年（首飛）非常有信心」。
美國國會下屬政府問責局１６日發表報告稱，從目前情況看，與美國太空總署在２０１４年簽署合同的波音公司和太空探索技術兩家公司可能均無法實現２０１７年的認證計劃，美國商業載人飛船首飛時間或將推遲到２０１９年。
２０１１年美國太空梭退役后，美國運送宇航員往返國際空間站全部「仰仗」俄羅斯聯盟系列飛船。為改變這一尷尬局面，美國太空總署大力推動商業載人航天發展，讓波音和太空探索技術兩家私企分別研製「星際客機」飛船和載人版「龍」飛船，作為執行未來向國際空間站運送宇航員任務的「雙保險」。
美國太空總署希望至少有一家公司可以在２０１８年執行載人航天任務。依照計劃，兩家公司需在２０１７年達到美國太空總署提出的技術認證要求。但依照目前情況，政府問責局認為兩家公司均可能無法實現２０１７年的認證計劃。
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