



湖南蘇寧2017億元俱樂部簽約。

湖南蘇寧雲商總經理竇祝平致辭。

湖南蘇寧與各供應商合影。

紅網長沙2月19日訊（時刻新聞記者 楊淑華）2月19日，2017年湖南蘇寧雲商在長沙召開了「同心聚力·共贏三湘」戰略合作夥伴峰會，美的、海信、海爾、三星、格力、西門子、創維、惠而浦、長虹等各大家電品牌廠家的總經理們齊聚一堂。

本次會議上，各大品牌廠家總經理均與蘇寧簽訂了年度戰略目標協議，美的全系產品2017年在湖南蘇寧渠道銷售突破7億，海信全系銷售突破4.5億，海爾全系銷售突破4.5億，創維彩電銷售突破2億……

同時湖南蘇寧對外宣布：2017年湖南蘇寧繼續深耕三、四級市場，新增30家直營店，多產業發展，新開2家蘇寧影城，同時宣布啟動億元俱樂部項目，拋出實體店全年銷售60億，實體店同比增長20%以上的目標。

2017年，中國家電行業並不會趨於平靜，產業間的競爭、市場博弈、商業格局改變、終端推廣、渠道變革等大變化都不會停下腳步。為此，湖南蘇寧制定了一系列方針政策。

組建億元俱樂部，打造核心規模上量品牌

蘇寧打造億元俱樂部項目的初衷是實現合作共贏。2016年，湖南蘇寧發展了11位億元俱樂部成員，包括美的系、海爾系、海信系、三星系、長虹美菱系、惠而浦三洋系、格力、創維、西門子、TCL、華為。從年底數據來看，大部分品牌均實現年初增長與規模要求，品牌同比增長均在20%以上。

2017年，湖南蘇寧將繼續推進億元俱樂部項目，聯合重點簽約品牌操作團購大促、超級品牌日等，增強品牌主推效益，全年打造年銷售量1萬台量級的單品10款，實現雙方共贏。

同時，針對億元俱樂部成員，湖南蘇寧將開放物流雲、數據云等，比如2017年湖南蘇寧自建物流要進一步向供應商開放，承接他們的業務；向供應商開放數據云，供應商可以利用蘇寧的大數據進行更好的數據營銷。比如說藉助對大數據的分析與應用，推行C2B反向定製，推出更符合市場需求的產品。同時，湖南蘇寧進一步開放會員數據，共享互聯網營銷產品，讓千里傳音、店+、閃拍、眾籌、蘇寧V購等產品為供應商提供銷售的服務能力。

加強渠道建設，新開門店40家

為了讓用戶觸手可及，更好更快享受蘇寧優質服務，2017年湖南蘇寧將繼續布局實體店網路，尤其是加快三四級市場的布局，加強渠道的建設。

伴隨著互聯網紅利正在消失，電商增速放緩，蘇寧O2O模式的優勢正在全面凸顯，2017年湖南蘇寧計劃新開常規門店10家、蘇寧易購直營店30家，尤其在直營店選址上，要優先落實空白縣城優質點位，實現縣級區域全覆蓋，讓湖南偏遠地區的消費者能夠體驗O2O帶去的便捷購物體驗。

其次，湖南蘇寧還將在長沙市區選擇成熟綜合商業體開設2家紅孩子母嬰實體店，依託實體門店，蘇寧紅孩子將為會員提供線上線下融合的服務體驗，在門店購物也可以像在線上一樣選擇蘇寧物流配送到家，門店的孕媽育兒課堂和線上的科學育兒頻道互為補充，將專業、放心的母嬰育兒知識帶給更多的媽媽們。

多產業協同發展，新開2家蘇寧影城

新年開年，蘇寧控股集團董事長張近東率領六大產業高管們召開春季工作部署會，定調在六大產業的布局基礎上，首要聚焦零售，以產品和機制帶動六大產業的協同運營。

在零售方面，全面構建蘇寧互聯網零售的新渠道，在全國農村市場新開1000家蘇寧易購直營店。物流方面，要聚焦用戶體驗，全面提升物流核心競爭力，力爭4個第一。蘇寧金融更是拋出萬億目標，實現蘇寧銀行順利開業，辦成中國第一家科技驅動的O2O銀行。蘇寧體育則計劃打造國際化體育集團，帶領國際米蘭重返歐洲巔峰，蘇寧男足衝刺更高目標，蘇寧女足聯賽爭冠。

結合總部方向，2017年湖南蘇寧將發力文創和置業產業，不僅進一步推廣PPTV硬體，更計劃在長沙市區優勢商圈選址新建蘇寧影院，2017年計劃完成2家蘇寧影城布局，這也將成為湖南蘇寧新的流量入口和增長點。在置業上，也規劃在岳陽、衡陽等地區建設蘇寧廣場。

聚焦用戶價值打造蘇寧品質生活

蘇寧發展六大產業的最終目的就是要為國人過上有品質的生活，買到放心的、有品質保證的商品和服務，有更豐富的文娛產品和體驗，並通過為用戶提供多樣化的金融服務，讓用戶的財富得到增值。

2017年，湖南蘇寧將圍繞品質門店、品質單品、品質服務為用戶打造「品質生活」，豐富門店產品出樣，針對核心門店改造，打造高品質體驗專區，用極致線下體驗、優質服務口碑、最新最全商品目錄，鑄就放心去喜歡的購物平台。

「聚焦用戶價值」是蘇寧2017年的關鍵詞之一，除了為消費者打造品質生活，開年湖南蘇寧還規劃了多場大型促銷活動，通過實惠的讓利滿足消費者需求。

2月底，湖南蘇寧將攜手重點簽約品牌掀起開年第一波大促，2月24日至27日湖南蘇寧「開春大吉」春季大促，力度低至5折，同時還將順勢啟動湖南蘇寧2017空調大促，攜眾品牌逆勢降價，勢必將掀起一場空調搶購狂潮。

蘇寧在全行業漲價的趨勢下，提前備貨，在2017上半年築起價格防火牆，打造平價空調市場。同時還將推出空調免費安裝活動，提供8項免費服務等。