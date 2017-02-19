新華社吉隆坡２月１９日電（記者林昊 劉彤）馬來西亞警方１９日說，尚未確認１３日在馬身亡朝鮮人的死亡原因，其身份依然需要家屬提供ＤＮＡ樣本加以確認。

馬來西亞警方１９日舉行朝鮮人死亡事件發生以來的首場新聞發佈會。副總警長拉希德通報了警方所掌握的情況。他說，警方已逮捕４名嫌疑人，他們分別為一名越南籍女性、一名馬來西亞籍男性、一名印度尼西亞籍女性和一名朝鮮籍男性。

拉希德說，警方同時認為另外有４名朝鮮男子與這起事件有關，但這４人已於１３日，即事發當天離開馬來西亞。拉希德拒絕透露這４人的行蹤，也不願意評論有關調查細節。他說，馬來西亞有包括國際刑警組織在內的國際合作機制，與相關國家也有緊密合作，會努力尋求將他們帶回馬來西亞協助調查。

對於死者身份，拉希德說，死者身上所攜帶護照顯示，此人是名為「金哲」（音譯）的朝鮮男子。至於其他說法，拉希德表示必須基於科學證據，因此死者家屬提供ＤＮＡ樣本十分重要。同時，死者遺體也將優先移交給家屬，但暫時沒有死者家屬向馬來西亞警方提出要求。

拉希德表示，當局已對死者進行屍檢，現在正在等待病理學和毒理學檢驗結果，尚未確認死因。

他說，馬來西亞對於有關事件政治動機的猜測毫無興趣，重點在於調查事實、搜尋證據並將犯罪者繩之於法。針對朝鮮大使先前有關馬來西亞故意拖延移交遺體的說法，拉希德說，馬來西亞規定必須對任何可疑死亡展開調查，警方只是遵循馬來西亞有關的法律規定。

根據馬來西亞警方公佈的信息，１３日，一名朝鮮籍男子在吉隆坡國際機場二號航站口尋求醫療幫助，但隨後在送醫途中死亡。馬來西亞副總理扎希德１６日確認，這名死亡朝鮮男子為朝鮮最高領導人金正恩之兄金正男。