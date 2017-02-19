獨角戲《九又二分之一愛情》即將上演北京新浪網 (2017-02-19 19:56)
2月19日，導演孟京輝出席發佈會。當日，由孟京輝執導、黃湘麗主演的全新獨角戲《九又二分之一愛情》在北京舉行發佈會。獨角戲《九又二分之一愛情》取材於真實故事，黃湘麗將在舞台上飾演10個不同角色。該劇將於3月16日至4月2日在北京蜂巢劇場首演。新華社記者 金良快 攝
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