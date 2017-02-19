吞顆膠囊就可以查消化道疾病 胃鏡檢查進入新時代北京新浪網 (2017-02-19 19:31)
紅網長沙2月19日訊（時刻新聞記者 洪雷）一顆拇指肚大小的膠囊，吞入體內后15分鐘即可完成胃部檢查，醫生根據膠囊採集的圖像出具臨床診斷報告。與傳統胃鏡相比，減輕了患者插管、麻醉、交叉感染等痛苦。
2月19日，國家工程中心消化道早癌篩查及健康管理研究中心落戶湘雅二醫院，將搭建適合國人的胃癌篩查體檢平台。膠囊胃鏡作為最新的胃部檢查手段，將進一步代替普通胃鏡和無痛胃鏡，成為消化道疾病及早期癌症早診早治的主要手段。
該項目向全國推廣舒適體檢健康新模式，通過篩查中心和治療中心的成立，湘雅二醫院將進一步發揮膠囊內鏡技術進行篩查，結合臨床專家優勢，確保消化道早癌的早發現、早診斷、早治療。
「我國的胃癌早期發現率17%，日本則有70%左右。」中國工程院院士、副院長樊代明表示，胃癌早期發現做好生存率可達90%，晚期僅有20%左右，早發現是改善療效、提高生存率的關鍵。
樊代明表示，胃癌已呈年輕化趨勢，早期胃癌與普通的胃病在癥狀上並無差異。他建議，45歲時做一次胃鏡檢查，如果沒有問題，隔四到五年再檢查一次，胃癌篩查對控制胃癌發病率和減少胃癌死亡率至關重要。膠囊內鏡技術的使用和推廣，將提高市民定期檢查和治療的依從性，從而整體提高消化道疾病患者的早期診斷率。
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