WBC／蔣智賢開轟 中華隊大幅領先中培隊NOWnews今日新聞 (2017-02-19 19:20)
經典賽中華隊今天起一連3天在台中洲際棒球場進行台灣熱身賽，結果首戰面對世大運中華培訓隊，中華隊前5局就以9:1領先，郭俊麟主投3局飆出5次三振，表現十分出色，蔣智賢敲出陽春彈、二壘安打貢獻2打點最為出色。
中華推出旅日西武隊好手郭俊麟先發，他最快球速飆到146公里左右，以變速球、滑球等拿手球路搭配，成功封鎖世大運中華培訓隊無失分。
中華培訓隊由黃恩賜先發，2局下被蔣智賢敲出右外野陽春砲，3局下他控球出問題加上捕逸，高國輝左外野安打再下一城，林益全敲出中外野安打再打回2分，中華隊單局攻下4分拉開比分。
儘管中華培訓隊4局上由陳重羽敲出安打攻回1分，但中華隊攻勢犀利，4局下張志豪中外野安打再打回分數，5局下由蔣智賢、林哲瑄都敲出二壘安打再下3分，5局打完中華隊以9:1領先。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 愛比家具 席拉純白雙層床(不含床墊)
- 【Intel】600P 512G M.2 SSD 固態硬碟
- aie 竹碳真三假四線獨立筒+侯邑床組(經濟型)-雙人加大6尺
- 【PROTEST】男 防水保暖外套 帝國藍 RAVE SNOWJACKET(機能
- 【NEW BALANCE】慢跑鞋 紐巴倫 M1080 男鞋 低筒 運動 跑鞋
- 日本Portcros 預購-凸紋提花雪紡拼接袖洋裝(共三色/M-3L)
- 原生飾代SilverKings-順游而上-316L白鋼項鍊
- 【CASIO 卡西歐】EDIFICE 三眼計時奢華時尚不鏽鋼腕錶(47.2
- anna baiguera 牛皮側拉鍊設計長靴(咖啡色)
- Home Dr.cleanerJ克膩J金針菇健康窈窕粉劑組(5入送3包 共73
WBC【NOWnews今日新聞】
何棄療！林書豪新髮型這是要逆天（圖）【北京新浪網】
MLB【NOWnews今日新聞】
大樂透37枚號投注35枚 神人中1600萬已看淡-票【北京新浪網】
朱婷14分瓦基弗零封宿敵 豪取17連勝土超仍居首【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》