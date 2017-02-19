奧運舉重金牌許淑淨回饋故鄉雲林，今天（19日）捐出世大運代言費用四十萬元，以及個人化郵票義賣所得，供雲林縣政府統籌運用濟助弱勢。許淑淨說「受人滴水之恩，必當湧泉以報」，希望台灣會能有更多的感恩與回饋。



（龐清廉報導）



2016里約奧運拿下金牌的許淑淨獲得台北市政府邀請代言2017世大運，許淑淨當下就決定將四十萬元代言費捐給故鄉雲林縣。之後，又應邀擔任2017台灣燈會在雲林的代言人，並在燈會會場擺攤義賣個人化郵票，以實際行動回饋故鄉。



選在台灣燈會最後一天，許淑淨將世大運四十萬代言費和義賣郵票所得全數捐出。出身於雲林縣崙背鄉的許淑淨感恩表示，她能有今天的成績，是集眾人之力，包括恩師蔡溫義教練不放棄的一路教導扶持、國家及舉重協會的用心栽培、故鄉雲林縣鄉親的相挺擁護才有今日的她。



許淑淨說，雖然捐款金額並不多，但望能拋磚引玉，她一直認為『受人滴水之恩，必當湧泉以報』，以前都是受到幫助，現在有能力也要幫助別人，台灣社會需要更多的感恩與回饋。



許淑淨除代言世大運，也已連續四年代言「雲林西螺阿善師武藝群英會」及「台灣的孝－孝親洗腳活動」。許淑淨捐贈代言費，父母親也都到場，為女兒作為感到驕傲，肯定她以實際行動投身社會公益，希望號召更多民眾大家一起幫助弱勢。



