奧運金牌許淑淨捐四十萬代言費 回饋故鄉中廣新聞網 (2017-02-19 19:10)
奧運舉重金牌許淑淨回饋故鄉雲林，今天（19日）捐出世大運代言費用四十萬元，以及個人化郵票義賣所得，供雲林縣政府統籌運用濟助弱勢。許淑淨說「受人滴水之恩，必當湧泉以報」，希望台灣會能有更多的感恩與回饋。
（龐清廉報導）
2016里約奧運拿下金牌的許淑淨獲得台北市政府邀請代言2017世大運，許淑淨當下就決定將四十萬元代言費捐給故鄉雲林縣。之後，又應邀擔任2017台灣燈會在雲林的代言人，並在燈會會場擺攤義賣個人化郵票，以實際行動回饋故鄉。
選在台灣燈會最後一天，許淑淨將世大運四十萬代言費和義賣郵票所得全數捐出。出身於雲林縣崙背鄉的許淑淨感恩表示，她能有今天的成績，是集眾人之力，包括恩師蔡溫義教練不放棄的一路教導扶持、國家及舉重協會的用心栽培、故鄉雲林縣鄉親的相挺擁護才有今日的她。
許淑淨說，雖然捐款金額並不多，但望能拋磚引玉，她一直認為『受人滴水之恩，必當湧泉以報』，以前都是受到幫助，現在有能力也要幫助別人，台灣社會需要更多的感恩與回饋。
許淑淨除代言世大運，也已連續四年代言「雲林西螺阿善師武藝群英會」及「台灣的孝－孝親洗腳活動」。許淑淨捐贈代言費，父母親也都到場，為女兒作為感到驕傲，肯定她以實際行動投身社會公益，希望號召更多民眾大家一起幫助弱勢。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 品家居 漢克收納被櫥式5尺雙人床頭箱(兩色可選)
- Lily Royal 天絲 安娜貝拉 雙人六件式兩用被床罩組
- 原生飾代SilverKings-逗點-316L白鋼項鍊-黑
- 【D’eborah】Hollywood系列-俐落簡約水桶包
- APPLE iPhone 6s Plus 16GB 5.5吋智慧型手機-金
- 【MICHAEL KORS】金牌飾素面荔枝紋牛皮肩背包(藕粉)
- 【BURBERRY】基本款經典米格紋喀什米爾圍巾(米白色)
- FENDI 麂皮拼接設計拉鍊粗跟長靴(灰色)
- 【SanDisk】SSD PLUS 480GB SATAIII SSD固態硬碟(每秒讀530
- 【VALENTINO】軍綠迷彩8卡零錢袋短夾(內奶茶色)
WBC【NOWnews今日新聞】
何棄療！林書豪新髮型這是要逆天（圖）【北京新浪網】
MLB【NOWnews今日新聞】
大樂透37枚號投注35枚 神人中1600萬已看淡-票【北京新浪網】
朱婷14分瓦基弗零封宿敵 豪取17連勝土超仍居首【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》