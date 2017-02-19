台南蛋雞場檢出H5N2禽流感撲殺近八千隻中廣新聞網 (2017-02-19 19:10)
台南市下營區一處蛋雞場今天（19日）確診感染H5N2高病原性禽流感，場內七千八百隻蛋雞全部撲殺，防疫單位也已經完成場區周邊道路與附近公共區域消毒作業。
台南市動保處表示，今天被檢出H5N2高病原性禽流感的蛋雞場屬非開放式禽舍，場內飼養九千隻蛋雞，飼主三天前查覺突然有多隻蛋雞異常死亡，主動通報，今天確診感染H5N2高病原性禽流感。為防堵疫情擴散，動保處依規定進行全場撲殺，以及後續採樣監測工作。
另外，三天前在台南七股區死亡的雉雞，也確認檢出H5N6及H5N2高病原性禽流感，動保處立即派消毒車加強當地環境噴霧消毒工作，由於七股區為候鳥棲息區域，動保處也呼籲民眾注意，賞鳥時要保持適當距離，不要隨意進入棲地，避免餵食及接觸禽鳥。
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