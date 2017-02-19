高雄市的鴨子船今天(19日)又故障了，根據交通局初步了解，疑似是方向舵故障，導致只能夠右轉不能左轉，船上23名乘客受困在愛河上大約一個小時，幸好後來終於脫困，負責營運的港都客運全額退費表示歉意。



（溫蘭魁報導）



航行在愛河的鴨子船故障，只能夠右轉無法左轉，在岸上的港都客運人員忙著連絡，一艘愛之船靠近鴨子船希望能夠幫忙脫困「等一下你請他們把船尾弄直...」



發生故障的水陸兩用車，也就是俗稱的鴨子船，去年八月才由港都客運接手營運，市府交通局長陳勁甫表示，初步了解，是方向舵出問題「陸上是OK，水上它那個舵、因為它需要方向嘛，那個船的部份，舵的部分壞掉。」



當時船上有23名乘客，受困了一個多小時之後，鴨子船後來慢慢的靠近真愛碼頭的岸邊，終於上岸，有的乘客直說好緊張，也有小朋友覺得很好玩，港都客運宣布讓乘客退票以示歉意，並公告三點之後的航班全部停駛，進場維修。



高雄市的鴨子船已經不是第一次故障，交通局長陳勁甫表示，原本有兩艘鴨子船，一艘故障維修中，現在，第二輛也故障，由於下星期228有四天連假，希望能夠儘快修復，不要影響到228連續假期的營運。



