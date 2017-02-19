高市鴨子船疑方向舵故障 23乘客受困愛河一小時中廣新聞網 (2017-02-19 19:10)
高雄市的鴨子船今天(19日)又故障了，根據交通局初步了解，疑似是方向舵故障，導致只能夠右轉不能左轉，船上23名乘客受困在愛河上大約一個小時，幸好後來終於脫困，負責營運的港都客運全額退費表示歉意。
（溫蘭魁報導）
航行在愛河的鴨子船故障，只能夠右轉無法左轉，在岸上的港都客運人員忙著連絡，一艘愛之船靠近鴨子船希望能夠幫忙脫困「等一下你請他們把船尾弄直...」
發生故障的水陸兩用車，也就是俗稱的鴨子船，去年八月才由港都客運接手營運，市府交通局長陳勁甫表示，初步了解，是方向舵出問題「陸上是OK，水上它那個舵、因為它需要方向嘛，那個船的部份，舵的部分壞掉。」
當時船上有23名乘客，受困了一個多小時之後，鴨子船後來慢慢的靠近真愛碼頭的岸邊，終於上岸，有的乘客直說好緊張，也有小朋友覺得很好玩，港都客運宣布讓乘客退票以示歉意，並公告三點之後的航班全部停駛，進場維修。
高雄市的鴨子船已經不是第一次故障，交通局長陳勁甫表示，原本有兩艘鴨子船，一艘故障維修中，現在，第二輛也故障，由於下星期228有四天連假，希望能夠儘快修復，不要影響到228連續假期的營運。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 華碩H110平台【魔銀剛劍】Intel第七代G系列雙核 GT730-2G獨
- 【HOT SHAPERS】小甜甜推薦懶人救星爆汗雕塑線條組(1褲+1爆
- 【達賀溫莎】金蝴蝶雙色緹花肩背包(粉色)
- 【MICHAEL KORS】Dillon素面防刮皮革兩用淑女包(大/粉紅色)
- 【瑞士SIGG】西格CLASSIC 系列 經典藍保溫瓶(1000c.c.)
- 時尚屋 夏洛蒂6尺法式加大雙人床(只含床頭-床架-不含床墊)
- 【A-myzone】女款機能短車衣(城市雅痞白)
- 【KAWASAKI】KBD816高鋼性碳纖維羽球拍(消光黑/熒光黃)
- Roger Vivier橘色質感真皮經典金屬方框裝飾低跟鞋
- 床頭 雙人5尺 凱莉香檳松 AS
年度最殺盛事！33旅遊狂歡節3折起 最高立省3萬【中央網路報】
1111調查:學測落點分析暨企業最愛大學【中央網路報】
預防老人跌倒 成大結合雲科大研發復健APP【健康醫療網】
機場捷運開通 沿線文化美食任你遊！【大成報】
北市老人健檢3月開跑 2/20開放特殊族群優先取號【24Drs.com】