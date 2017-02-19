記者林重鎣／台中報導

中華國際選美發展交流協會林莉莉理事長帶領2017國際璀璨皇后全球佳麗80位十九日蒞臨參訪霧峰林家花園拜訪明台高中董事長林芳媖，全校師生熱烈歡迎接待，介紹台灣唯一古蹟花園學校明台高中。

林芳媖董事長，林垂益校長及兩位副校長林承峯、林承俊，率領觀光事業科、餐飲管理科師生竭誠接待，導覽解說介紹學校古蹟【萊園十景】，璀璨風華【五桂樓】、【林獻堂文物館】暨林獻堂先生故居【景薰樓】，佳麗們無不讚嘆霧峰林家花園之美、歷史悠久，也在此留下許多美麗的倩影。

林芳媖董事長熱情款待各國佳麗品嚐台灣道地茶點，烏龍茶、土鳳梨酥、陳皮梅，佳麗們十分感謝，林芳媖董事長贈送每位佳麗一本霧峰林家花園歷史文化的簡介，讓佳麗們感受明台高中的熱情和充實的文化之旅，今天佳麗們來訪見證霧峰林家花園明台高中是揚名國際化的學校，完美呈現國際文化交流。