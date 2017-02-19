台灣唯一古蹟花園學校 國際璀璨皇后全球佳麗參訪林家花園台灣好新聞報 (2017-02-19 13:52)
記者林重鎣／台中報導
中華國際選美發展交流協會林莉莉理事長帶領2017國際璀璨皇后全球佳麗80位十九日蒞臨參訪霧峰林家花園拜訪明台高中董事長林芳媖，全校師生熱烈歡迎接待，介紹台灣唯一古蹟花園學校明台高中。
林芳媖董事長，林垂益校長及兩位副校長林承峯、林承俊，率領觀光事業科、餐飲管理科師生竭誠接待，導覽解說介紹學校古蹟【萊園十景】，璀璨風華【五桂樓】、【林獻堂文物館】暨林獻堂先生故居【景薰樓】，佳麗們無不讚嘆霧峰林家花園之美、歷史悠久，也在此留下許多美麗的倩影。
林芳媖董事長熱情款待各國佳麗品嚐台灣道地茶點，烏龍茶、土鳳梨酥、陳皮梅，佳麗們十分感謝，林芳媖董事長贈送每位佳麗一本霧峰林家花園歷史文化的簡介，讓佳麗們感受明台高中的熱情和充實的文化之旅，今天佳麗們來訪見證霧峰林家花園明台高中是揚名國際化的學校，完美呈現國際文化交流。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
年度最殺盛事！33旅遊狂歡節3折起 最高立省3萬【中央網路報】
1111調查:學測落點分析暨企業最愛大學【中央網路報】
預防老人跌倒 成大結合雲科大研發復健APP【健康醫療網】
機場捷運開通 沿線文化美食任你遊！【大成報】
北市老人健檢3月開跑 2/20開放特殊族群優先取號【24Drs.com】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》