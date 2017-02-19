記者黃村杉／新北報導

新北未婚聯誼2017「和你一起」，不少單身男女衝著2017象徵吉祥意義的諧音報名，19日在板橋435藝文特區登場，活動強打南法野餐風格，邀請單身男女一起在園區內的草地上野餐派對，並安排愛情風箏、華爾滋群舞等活動，讓參加的單身男女能夠在輕鬆的環境下滋生愛苗。

民政局戶政科長顏耀明指出，新北未婚聯誼每場都有4成左右的配對成功率，這次未婚聯誼參與者，男生以公務員、工程師為主，女生以服務業、金融業相關工作為主。家住板橋的黃先生因工作忙碌，少有時間到戶外走走，對於時尚流行的戶外野餐活動，因充滿興趣就立刻報名。

民政局表示，擔任工程師的陳先生，在幸福共舞活動中與金融業的張小姐浪漫起舞，且合作DIY戀愛風箏，於風箏寫上對於戀愛的期許，施放風箏時因為風向關係，風箏無法順利升空不斷地落下，經不斷磨合才找到合作的方式，決定互給對方浪漫的約會機會。