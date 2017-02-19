中華職棒／猛猿4轟表現 仍被中信兄弟逼和NOWnews今日新聞 (2017-02-19 18:31)
中信兄弟今天在屏東中信公益園區球場出戰Lamigo桃猿隊，兩隊你來我往互有領先，9局上猿隊新秀林知譽開轟、劉時豪2分砲逆轉比分，眼看就要贏球，但中信兄弟9局下靠林王啟瑋高飛犧牲打追平比分，兩軍最終以12:12握手言和。
中信兄弟推出投手楊志龍先發，但他首局就不穩，被陳敏賜二壘安打、鍾承祐安打攻下2分領先。
不過猿隊推出洋投道恩斯先發也發生狀況，先是自己暴投送分，林書逸內野安打也追平比分。
兩隊互有領先，但猿隊火力猛烈，猿隊全場4轟，包括林政億5局上3分彈、陳雁風8局上2分砲、林知譽、劉時豪開轟卻都無法贏球。
中信兄弟只有靠陳子豪8局下3分砲取得11：9領先，眼看就要贏球，沒想到9局上猿隊2轟再次反超比分，才有9局下林王啟瑋的高飛犧牲打。
此外，前中信兄弟投手林英傑連2場面對老東家都投出1局無失分好表現。
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