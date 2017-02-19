記者陳華興／桃園報導

機場捷運19日遇到自由試乘啟動以來的第一個假日，桃捷公司全體嚴陣以待，總經理陳凱凌表示，這幾天機捷花不少力氣去檢討車站的動線，大家仔細看可以發現包括號碼牌發放的位置，改成進票閘口前，會先蓋戳章，加上引導人流動線到票口這些細節再縮短，或者民眾可以注意到電扶梯搭配紅絨，引流上下區隔人潮避免打結等等方法，機捷工作人員每天觀察，逐一做小試驗去調整，經過這幾天測試，看出國人絕大多數有水準有耐心、守秩序進站試乘，這幾天運作速度還算流暢。

陳凱凌指出，從每天總結的運量數字可以看出來，18日一日內8小時的自由試乘，全線總運量創下目前最高約7萬6千餘人次，A1台北站更首度衝破2萬人次運量，雙雙寫下自由試乘以來的新高點，從接連三天的運量趨勢可以看得出來，搭乘機捷的數量從第一天的5萬餘人次，第二天的5萬5千餘人次，到第三天一舉突破7萬6千多，顯示運量逐步穩定增加，排隊疏運速度變快，旅客並沒有變少。

機捷創下最高運量試乘一天7萬6千人

陳凱凌進一步解釋，人潮進來時，主要我們透過整體管控，運用CCTV監視器和各站隨時傳回的訊息，讓同仁了解目前運量的情況，機捷也會做適當的宏觀調控，讓車站大廳排隊的人，跟進車廂的人數作一些動態調整，我們也預判到上午人潮會進來，會盡量往南走，下午人潮從南往北，就是類似潮汐現象會有波段集中，所以我們在車站跟月台做因應管控機制。

以今天第一個假日來說，A1台北站還是重中之重，自由試乘第一天大概運量1萬2千，第二天約1萬5千人次，以成長趨勢來看，像昨天這一個站運量已經突破2萬人次，今天全線21站總體的量，有可能比昨天7萬6千人次的運量更多，但最後還是以營運結束後實際蒐集的數據為準。

桃捷公司呼籲民眾，人潮目前最多比較集中在A1台北站，其實數據顯示在A2三重站、A3新北產業園區站至A7體育大學站之間的各站；或南段可就近到A15大園站至A20興南站之間，除了A18高鐵桃園站以外的各站搭乘，可以更快更迅速搭上列車，享受便捷服務體驗。另外也提醒國人，試營運期間，營業時間是從上午8點到下午4點，請大家搭車留意掌握時間。

面對即將到來的228連假考驗，陳總經理表示，不管自由試乘、團體試乘，桃捷每天都非常謹慎認真面對，228連假當然也是一個挑戰，對桃捷公司上上下下同仁，大家會全力以赴，提供最好的優質服務。