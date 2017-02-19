上個月赴美成為台灣第一位參加冬季聯盟賽事的崇越科技內野手何紹彬，在比賽期間被邁阿密馬林魚隊球探相中，不但成為該隊史上第一位台灣小聯盟球員，也是今年加州冬季聯盟 300 多位球員中唯一獲得大聯盟球隊合約的選手。

馬林魚隊沒有駐台球探，從未簽過台灣球員送去農場培養，農場養成部副總監 Brett West 表示：『我們幾個球探相信何紹彬目前最棒的能力是守備，我們認為他的守備技巧是大聯盟級的；打擊則還在持續進步當中。

在加州冬季聯盟裡他已展現出打擊能力及一些長打能力，因此球團很興奮能將這位很有天分的球員納入旗下，培養他成為另一個來自棒球強權台灣的大聯盟球員。』

何紹彬的棒球生涯並不順遂，高中在平鎮是板凳球員，成棒階段沒有任何國手資歷，連大學都未就讀，大半時間待在台北市隊，當兵是一般大頭兵，去年參加中職選秀也沒能選上，因此產生出國打球的念頭。

對於能被馬林魚隊看上，他表示：「感謝到了美國，有球隊願意給我機會。我已沒有退路，雖然知道這條路會很苦，但這個機會我真的很感恩」。

對於即將展開的職業生涯，他說：「雖然不知道未來會怎樣，但我會好好把握這個機會，我永遠不給自己設限，能再進步就會繼續努力進步。」

何紹彬將在明天(20 日)參加經紀公司舉辦的美夢成真記者會，28 號還會在一場冬季聯盟說明會裡分享他在美國生活點點滴滴，預計 3 月 5 號向馬林魚隊在佛羅里達的春訓基地報到，展開職棒新鮮人生活，一個月後，球隊計劃安排他從高階 1A 或低階 1A 開季。