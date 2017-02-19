【大成報記者吉雄世╱高雄報導】由樹德科大電腦與通訊系程達隆老師所帶領的科學體驗營活動，從寒假開始將延續到3月，分別再度前往本市美濃區吉東國小，辦理日期3月18日至19日；龍肚國小活動日期3月25日至26日進行「科學體驗營」，報名對象及方式限定該校學生。該項科學好好玩活動係由科技部與台灣地區美濃博士學人協會補助，透過樹德科大專業的科學團隊師生執行，已辦理完竣的學校有中山國小、福安國小、吉洋國小、福山國小、美濃國小等校。這次科學體驗營活動，是以基礎認識、整體概念、實務應用，循序漸進，讓學童在知性快樂的環境中，動手玩科學，喚起小朋友潛在的科學魂，繼而提升對物理科學的好奇心，培養出物理觀念的認知。「創意燈具」、「投石機」、「水上飛機」、「液壓升降機」等課程單元，小朋友最有感，看著無人飛行機表演，個個睜大眼睛，驚呼聲四起；而人體靜電也可以成為開關並點亮LED燈，是小朋友既畏懼又美妙的初體驗。大哥哥與大姐姐對小朋友的熱情，積極提問與專注態度等也都大力讚賞獎勵。全力支持的古錦松教授特別感謝在地大專院校師生長期投入科學推廣活動，讓城鄉學童共享學習資源，激發潛力。計畫主持人之一的高國陞老師鼓勵小朋友，把課程知識吸收後，會發現生活中用電的趣味性與安全性是相輔相成。程達隆老師說，光電技術課程教案，不僅讓學童認識光的特性、電的特性、光電轉換相關科學應用等知識，更能在寓教於樂中了解綠色能源知識，及科技產業工作環境、特色。程達隆再度強調，生活即是科學，保有好奇心，則生活中的科學隨手可得，隨時有發現，這也正是實驗學家的基本，而透過簡易實驗教學，讓學童動手做、做中學，培養科學探索精神與素養。圖說一：水上飛機動動手圖說二：完成可愛的燈籠圖說三：歡樂發表會