澳洲女子高球賽 錢珮芸第16台將最佳中央社 (2017-02-19 17:59)
（中央社記者李宇政台北19日綜合報導）LPGA澳洲女子高球賽今天結束4回合競技，LPGA新人錢珮芸以低於標準桿3桿的289桿並列第16，是台灣成績最佳的選手，韓將張荷娜以282桿封后。
錢珮芸在最後1回合第4回合打出3隻小鳥，出現2次柏忌，成績為低於標準桿1桿的72桿，4回合成績依序為70、75、72、72桿。她認為，這場比賽表現不錯，拿下第16名也帶給她更多信心。
李旻今天打出73桿，最後以平標準桿的292桿獲得並列第30名；徐薇淩打出76桿，累計高於標準桿2桿的294桿，並列第46。1060219
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