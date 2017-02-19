日八百多小學生食物中毒 疑因營養午餐中央社 (2017-02-19 17:37)
（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本東京都的立川市內有7所小學的師生共835人有嘔吐、腹痛等食物中毒的症狀，這些人所吃的營養午餐是由同一個供餐中心負責烹煮的。
日本東京都的立川市教育委員會昨天公布，立川室7所小學的師生共835人有嘔吐、腹痛等食物中毒症狀。其中5名學童住院治療。目前知道的資訊是，沒有病情嚴重者，且有食物中毒症狀者的身體狀況已漸康復。
同一供餐中心所供應的6所小學的師生也陸續表示有嘔吐或腹痛的症狀，到了昨天下午，至少有788名學童及47名教員到醫院接受醫師診療。1060219
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【BOTTEGA VENETA】小羊皮編織 零錢袋 短夾(罌粟紅)
- aie 天絲+乳膠+透氣二線硬式獨立筒+爵邑床組(奢華型)-單人3
- 【Life8】Life8 x Daniel Wong。經典羔羊毛大衣-黑色(03674
- 拉法兒Raphael 無時無刻白鋼項鍊(男)
- 粉彩心4 呎單人加大附抽屜床台
- GUCCI 經典品牌壓印LOGO牛皮素面三折拉鍊/釦式長夾(咖啡_13
- 【AS】AS-艾森豪時尚亮面3.3尺鞋櫃
- Homelike 黛絲3.5尺床組-單人(二色任選)
- Homelike 黛絲3.5尺掀床組+獨立筒床墊-單人(二色任選)
- 【SEIKO】精工 ASTRON GPS 衛星太陽能電波腕錶-45mm(8X53-0
年度最殺盛事！33旅遊狂歡節3折起 最高立省3萬【中央網路報】
1111調查:學測落點分析暨企業最愛大學【中央網路報】
預防老人跌倒 成大結合雲科大研發復健APP【健康醫療網】
機場捷運開通 沿線文化美食任你遊！【大成報】
北市老人健檢3月開跑 2/20開放特殊族群優先取號【24Drs.com】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》