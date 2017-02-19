（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本東京都的立川市內有7所小學的師生共835人有嘔吐、腹痛等食物中毒的症狀，這些人所吃的營養午餐是由同一個供餐中心負責烹煮的。



日本東京都的立川市教育委員會昨天公布，立川室7所小學的師生共835人有嘔吐、腹痛等食物中毒症狀。其中5名學童住院治療。目前知道的資訊是，沒有病情嚴重者，且有食物中毒症狀者的身體狀況已漸康復。



同一供餐中心所供應的6所小學的師生也陸續表示有嘔吐或腹痛的症狀，到了昨天下午，至少有788名學童及47名教員到醫院接受醫師診療。1060219