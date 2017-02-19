有著在地感的東臺灣客家，發展出與西部原鄉不同的文化樣貌，國立臺東生活美學館花東美學特展，特別策劃富有濃濃客家味的動態、靜態展出，呈現出後山客家美展的獨特風味，這項展覽將展到三月五日止，歡迎民眾前往感受美麗的客家傳承。



由臺東生活美學館主辦的「腳giogˋ跡jiagˋ-後山客家美展」，以「走過記憶、兼容並蓄、美麗傳承」為主題，花東地區又因為從各地移民而來的客家人講話腔調不一，所以文化非常多元，策展人之一彭歲玲老師說明展出的意涵。



彭歲玲老師表示，為了讓參與者從不同面向感受東臺灣客家美學，特別展示葉日松老師的經典詩作、韓筆鋒導演蒐集的老照片及紀錄片、李招華老師的染布，還有她自己和學生們完成的詩畫創作。



彭老師認為作品好壞是其次，主要是啟發孩子們擁有創意思維最重要，每個孩子都有自己獨特想法，那就是最值得發掘的創意。