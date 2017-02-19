乳癌嚴重威脅國人健康，每年新增1萬多名乳癌患者，儘管乳癌篩檢推廣多年，但每年平均只有77萬名婦女接受檢查，僅佔篩檢婦女人數四成。國健署提醒，女性45歲後應定期乳房X光攝影檢查，有異狀者務必積極就醫，切勿諱疾忌醫。

「預防勝於治療」，國健署癌症防治組組長吳建遠表示，乳癌危險因子可分為先天及後天型，前者包含初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，及未曾哺乳、有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。

後天則是不健康的生活型態，包括抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動。美國癌症研究所研究發現，高達38％乳癌是可以預防的，從年輕時就應遠離菸、酒，注意飲食均衡，養成規律的運動習慣，適時舒緩身心壓力。

吳建遠說：「乳房X光攝影是乳癌篩檢的最佳工具」，能夠有效早期發現癌症，目前政府補助45至69歲婦女每兩年1次免費乳房X光攝影檢查，而有二親等以內血親罹患乳癌者，則40歲即可接受補助。

但可惜的是，仍有近六成符合篩檢資格的女性並未篩檢，原因為自覺健康，不需檢查，以及因為太忙、沒有時間，為此錯失早期發現的良機，影響個人健康。

吳建遠說：「每兩年1次忍受幾秒的輕微不適感，健康就是您的」，早期乳癌的5年存活率超過九成，婦女朋友應定期接受乳房X光攝影，及早發現、早期治療。

值得注意的是，接受乳房X光攝影時，避開月經來前一周，此時乳房腫脹，擠壓乳房，可能比較疼痛。當天不要穿連身衣裙，不要在乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，容易影響判讀結果。【本文經《健康傳媒》授權刊登】