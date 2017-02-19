為了讓臺東縣國際青年團更了解縣內相關活動及政策推動，縣府國際發展及計畫處今(19)日在墾墨咖啡店舉辦「縣長與國青團的咖啡時間」，安排黃健庭縣長與所有團員面對面交流。團員們都很興奮能與縣長閒話家常，黃縣長期勉團員們將參與國青團的課程作為人生的歷練，成為臺東外交的小尖兵。



黃縣長首先恭喜25位團員能在競爭中脫穎而出，臺東縣國際青年團是臺東縣首創，領先全國各縣打造的國際青年團，也期許他們不斷自我超越。黃縣長認為，雖然入選正式團員，但正式的學習現在才要開始。



臺東目前在各個方面都積極與國際接軌，許多國際會議、觀光等大型活動等都會與國外人士接觸，例如縣府今年將舉辦國際衝浪長板賽、2017 IRONMAN亞洲總冠軍賽也將在臺東，屆時國青團將扮演重要的角色，不但提供接待、翻譯等服務，也藉此與世界各個國家建立友誼，希望大家不要把它認為是一種壓力，而是人生的歷練，最重要的是，在這個過程中充實自我，未來協助臺東縣打造國際友善城市，這也是國青團最大的意義。



團員分為5組，分別與黃縣長、余處長進行面對面交流，話題從對未來的生涯規劃、對臺東的期許到社會發展的趨勢，可以說是包羅萬象。會後縣長也贈送每位團員自己的著作「勇敢不一樣」，希望他們了解縣府推動縣政的相關計畫，團隊則贈與臺東縣TT-push金幣(20萬點)，作為縣府未來縣政活動行銷等用途。