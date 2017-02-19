中華隊先發投手人選江少慶昨天投入集訓，雖然還有點緊張，但他狀況不錯，總教練郭泰源認為他會是未來中華隊先發人選。

郭泰源表示：「現在就看他自己的調整狀況，他有自己的調整步驟，看起來應該是可以擔任先發。」

江少慶表示：「球團是希望我不要受傷回去，而我知道這次主要會是先發角色，想說自己也是在國外都主要是先發，所以也相信會比較順。」

由於經典賽有用球數限制65球，江少慶自己也認為會特別注意，但基本上並無大礙。

這次中華隊除了教練葉君璋較為熟悉外，他也跟仁川亞運時期同隊的郭俊麟、陳冠宇比較熟稔，他說：「跟君璋前輩2-3年沒有見面，所以很期待，自己希望加強一下變化球的出手角度。」

江少慶可望最快在21日對古巴對之戰先發，他也在季外特別加強爆發力與重量訓練，期待在接近實戰狀況下能夠投出佳績。