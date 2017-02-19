中央氣象局 大陸主要城市天氣預報中央社 (2017-02-19 17:27)
發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分 有效時間：２０日０時起至２４時
預報分區 天氣 氣溫(攝氏)
＊廣州 多雲 １７ － ２５
＊香港 多雲 １８ － ２３
＊福州 陣雨 １２ － ２２
＊昆明 晴天 ４ － ２１
＊重慶 陰天 １２ － １７
＊武漢 雨天 １０ － １５
＊南昌 多雲 １１ － ２４
＊杭州 雨天 ７ － １８
＊上海 雨天 ８ － １４
＊南京 雨天 ６ － １０
＊青島 多雲 ０ － ３
＊北京 晴天 -２ － ６
＊開封 陰天 ６ － ６
＊西安 陰天 ４ － １０
＊瀋陽 晴天 -１２ － -３
＊蘭州 下雪 -２ － １２
＊海口 多雲 １８ － ２９
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