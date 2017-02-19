發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分



＊巴士海峽 ２０日 東南風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級下午再 轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲時陰局部陣雨 ２１日 東南轉偏東風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級 中浪轉大浪 多雲局部陣雨 ２２日 偏東轉東南風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級 下午再轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨



＊廣東海面 ２０日 偏東風 ４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下 大 浪轉中浪 多雲局部雨 ２１日 偏東風 ４級陣風６級以下晨轉６至７陣風９級 中 浪轉大浪 多雲局部雨 ２２日 偏東轉東南風 ６至７陣風９級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨



＊東沙島海面 ２０日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 下午再轉４級陣風６級以下 大浪轉中浪 多雲局部 雨 ２１日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下晨轉５至６陣風８ 級 中浪轉大浪 多雲時陰局部陣雨 ２２日 偏東轉西南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨



＊中西沙島海面 ２０日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 下午再轉４級陣風６級以下 大浪轉中浪 多雲局部 陣雨 ２１日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風 ７級 小浪至中浪 多雲局部陣雨 ２２日 偏東轉東南風 ４至５陣風７級下午轉４級陣風６級 以下 小浪至中浪 晴時多雲



＊南沙島海面 ２０日 偏東風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 大浪 轉中浪 多雲局部陣雨 ２１日 偏東風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 ２２日 偏東風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級下午再 轉４至５陣風７級 中浪轉大浪再轉中浪 多雲局部 陣雨