中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）中央社 (2017-02-19 17:27)
發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分
＊巴士海峽 ２０日 東南風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級下午再 轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲時陰局部陣雨 ２１日 東南轉偏東風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級 中浪轉大浪 多雲局部陣雨 ２２日 偏東轉東南風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級 下午再轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨
＊廣東海面 ２０日 偏東風 ４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下 大 浪轉中浪 多雲局部雨 ２１日 偏東風 ４級陣風６級以下晨轉６至７陣風９級 中 浪轉大浪 多雲局部雨 ２２日 偏東轉東南風 ６至７陣風９級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨
＊東沙島海面 ２０日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 下午再轉４級陣風６級以下 大浪轉中浪 多雲局部 雨 ２１日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下晨轉５至６陣風８ 級 中浪轉大浪 多雲時陰局部陣雨 ２２日 偏東轉西南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨
＊中西沙島海面 ２０日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 下午再轉４級陣風６級以下 大浪轉中浪 多雲局部 陣雨 ２１日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風 ７級 小浪至中浪 多雲局部陣雨 ２２日 偏東轉東南風 ４至５陣風７級下午轉４級陣風６級 以下 小浪至中浪 晴時多雲
＊南沙島海面 ２０日 偏東風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 大浪 轉中浪 多雲局部陣雨 ２１日 偏東風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲局部陣 雨 ２２日 偏東風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級下午再 轉４至５陣風７級 中浪轉大浪再轉中浪 多雲局部 陣雨
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Beauty小舖】動動膠囊X2+夜動動X2+動動酵素X1(熱銷明星組
- 居家生活 伯斯5尺胡桃雙人床頭片(不含床底)
- 【Berghaus 貝豪斯】男款輕量溫度調節防潑水鵝絨外套(F22MM
- 【Levis】ENGINEER 修身外套 復古 黑色 - Levis
- 【BARONECE】英式休閒點點時尚獵裝_深藍(213661-25)
- 日式量販 基本簡約3.5尺單人床底加厚(四色可選)
- Ralph Lauren 中性RLX撞色刷毛拉鍊背心(墨綠x橘)
- 【SEIKO ASTRON】GPS衛星電波限量錶(8X22-0AE0J/SSE105J1)
- 【ATUNAS 歐都納】600型超輕纖維睡袋(露營/戶外/保暖/旅遊/
- 【Homelike】丹尼掀床組(雙人加大6尺)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》