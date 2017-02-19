發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分



＊臺灣北部海面 ２０日 偏南轉東北風 ５至６陣風８級晚轉７至８陣風１０ 級 大浪轉巨浪 多雲時陰局部雨有霧 ２１日 東北轉東南風 ７至８陣風１０級下午轉６至７陣風 ９級 巨浪轉大浪 多雲局部雨 ２２日 東南轉西南風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級 大浪 陰時多雲局部陣雨有霧



＊臺灣東北部海面 ２０日 偏南轉東北風 ５至６陣風８級上午轉４至５陣風７ 級 大浪轉中浪 多雲時陰局部雨 ２１日 東北轉東南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 中浪轉大浪 多雲時陰局部雨 ２２日 東南轉偏南風 ５至６陣風８級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨



＊臺灣東南部海面 ２０日 東南轉偏東風 ４至５陣風７級 小浪至中浪 多雲 時陰局部雨 ２１日 偏東轉東南風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級 中浪轉大浪 多雲時陰局部雨 ２２日 東南轉偏南風 ６至７陣風９級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部陣雨



＊臺灣海峽北部 ２０日 東北風 ４級陣風６級以下下午轉５至６陣風８級 小浪轉中浪 多雲時陰局部雨有霧 ２１日 東北風 ５至６陣風８級晨轉７至８陣風１０級下午 再轉６至７陣風９級 中浪轉巨浪再轉大浪 多雲局 部雨 ２２日 東北轉偏南風 ６至７陣風９級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲時陰局部陣雨有霧



＊臺灣海峽南部 ２０日 東南轉東北風 ５至６陣風８級上午轉４至５陣風７ 級 大浪轉中浪 多雲局部雨 ２１日 東北風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級 中浪 轉大浪 多雲局部雨 ２２日 東北轉偏南風 ６至７陣風９級晨轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部雨