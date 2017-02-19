中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）中央社 (2017-02-19 17:26)
發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分 有效時間：自 ２月２０日 ０時起至 ２月２２日２４時止
＊黃海南部海面 ２０日 偏西轉偏北風 ６至７陣風９級上午轉７至８陣風１ ０級 大浪轉巨浪再轉大浪 多雲局部陣雨 ２１日 偏北轉偏東風 ７至８陣風１０級晨轉５至６陣風８ 級上午再轉４至５陣風７級 大浪轉中浪 多雲局部 陣雨 ２２日 偏東轉偏北風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 中浪轉大浪 陰局部陣雨有霧
＊花鳥山海面 ２０日 偏南轉東北風 ６至７陣風９級 大浪 多雲時陰局 部陣雨 ２１日 東北轉東南風 ６至７陣風９級晨轉５至６陣風８級 大浪 多雲時陰局部雨 ２２日 東南轉西北風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 下午再轉５至６陣風８級 大浪轉中浪再轉大浪 陰 局部陣雨有霧
＊浙江海面 ２０日 西南轉東北風 ５至６陣風８級下午轉７至８陣風１ ０級 大浪 多雲局部雨 ２１日 東北轉東南風 ７至８陣風１０級晨轉６至７陣風９ 級下午再轉４至５陣風７級 大浪 多雲時陰局部雨 ２２日 東南轉偏北風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８ 級晚再轉６至７陣風９級 大浪 陰時多雲局部陣雨 有霧
＊東海北部海面 ２０日 偏南轉偏北風 ６至７陣風９級上午轉７至８陣風１ ０級 大浪 多雲時陰局部陣雨 ２１日 偏北轉東南風 ７至８陣風１０級晨轉５至６陣風８ 級上午再轉４至５陣風７級 大浪 晴時多雲 ２２日 東南轉西北風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 中浪至大浪 陰局部陣雨有霧
＊東海南部海面 ２０日 偏南轉東北風 ５至６陣風８級下午轉６至７陣風９ 級 大浪 多雲局部陣雨 ２１日 東北轉東南風 ６至７陣風９級下午轉４至５陣風７ 級 大浪 晴時多雲 ２２日 東南轉偏西風 ４至５陣風７級上午轉５至６陣風８ 級下午再轉６至７陣風９級 大浪 陰時多雲局部陣 雨有霧
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