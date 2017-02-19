發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分



＊高雄枋寮沿海 １９日 東南轉偏東風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲時陰 ２０日 偏東風 ４至５陣風７級上午轉４級陣風６級以下 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 陰時多雲局部雨 ２１日 偏東轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部雨



＊枋寮恆春沿海(含琉球嶼) １９日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至大浪 多雲時陰 ２０日 東南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級下午再 轉４級陣風６級以下 浪高３轉２公尺 大浪轉中浪 陰時多 雲局部雨 ２１日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下晨轉５至６陣風８ 級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 多雲時晴



＊鵝鑾鼻沿海 １９日 偏東轉東南風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至大浪 陰時多雲局部雨 ２０日 東南風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級下午再 轉４級陣風６級以下 浪高３轉２公尺 大浪轉中浪 陰時多 雲局部雨 ２１日 東南轉偏東風 ４級陣風６級以下晨轉６至７陣風９ 級 浪高２轉４公尺 中浪轉大浪 多雲局部雨



＊成功臺東沿海 １９日 偏東轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高１至２公尺 小浪至中浪 陰局部雨 ２０日 西南轉偏東風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７ 級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 陰局部雨 ２１日 偏東轉偏北風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 浪高２轉３再轉２公尺 中浪轉大浪再轉中浪 陰時多雲局 部雨



＊臺東大武沿海 １９日 東北轉偏東風 ４至５陣風７級晚轉４級陣風６級以 下 浪高１至２公尺 小浪至中浪 陰局部雨 ２０日 偏東轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高１至２公尺 小浪至中浪 陰局部雨 ２１日 東南轉東北風 ４級陣風６級以下晨轉６至７陣風９ 級 浪高２轉４再轉３公尺 中浪轉大浪 多雲時陰局部雨



＊綠島蘭嶼海面 １９日 東南風 ４至５陣風７級 浪高３轉２公尺 大浪轉 中浪 陰局部雨 ２０日 東南轉偏東風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 陰時多雲局部雨 ２１日 偏東風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級 浪高 ２轉４公尺 中浪轉大浪 多雲局部雨



＊花蓮沿海 １９日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲時陰局部雨 ２０日 偏南轉偏北風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 陰時多雲局部雨 ２１日 偏北轉西北風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級 下午再轉４至５陣風７級 浪高２轉３再轉２公尺 中浪轉大 浪再轉中浪 陰局部雨



＊金門海面 １９日 偏東轉東北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 陰時多雲局部雨有霧 ２０日 東北風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 陰時多雲局部雨有霧 ２１日 東北風 ４至５陣風７級晨轉７至８陣風１０級下午 再轉６至７陣風９級 浪高２轉６再轉４公尺 中浪轉巨浪再 轉大浪 多雲時陰局部雨



＊馬祖海面 １９日 東北轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部雨有霧 ２０日 偏南轉東北風 ４級陣風６級以下下午轉７至８陣風 １０級 浪高１轉６公尺 小浪轉巨浪 陰時多雲局部雨有霧 ２１日 東北轉偏北風 ７至８陣風１０級下午轉５至６陣風 ８級 浪高６轉５再轉３公尺 巨浪轉大浪 陰時多雲局部雨