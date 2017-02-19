發布時間：１０６年 ２月１９日１６時３０分 有效時間：自 ２月１９日１８時起至 ２月２１日２４時止



＊釣魚台海面 １９日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲時陰局部雨 ２０日 偏南轉東北風 ４至５陣風７級晚轉６至７陣風９級 浪高２轉３公尺 中浪轉大浪 陰時多雲局部雨 ２１日 東北轉東南風 ６至７陣風９級上午轉５至６陣風８ 級 浪高２至３公尺 中浪至大浪 多雲時陰局部雨



＊彭佳嶼基隆海面 １９日 偏南風 ５至６陣風８級 浪高２至３公尺 中浪至 大浪 多雲局部雨有霧 ２０日 偏南轉東北風 ５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級 晚再轉６至７陣風９級 浪高３轉２再轉４公尺 大浪轉中浪 再轉大浪 陰時多雲局部雨有霧 ２１日 東北轉東南風 ６至７陣風９級上午轉５至６陣風８ 級 浪高４轉３公尺 大浪 陰局部雨



＊宜蘭蘇澳沿海 １９日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至 中浪 多雲局部雨 ２０日 偏南轉偏北風 ４至５陣風７級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部雨 ２１日 偏北轉偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 下午再轉４至５陣風７級 浪高２轉３再轉２公尺 中浪轉大 浪再轉中浪 陰局部雨



＊新竹鹿港沿海 １９日 偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲有霧 ２０日 偏北轉東北風 ４級陣風６級以下晚轉６至７陣風９ 級 浪高１轉４公尺 小浪轉大浪 多雲時陰局部雨有霧 ２１日 東北轉偏北風 ６至７陣風９級晨轉７至８陣風１０ 級下午再轉６至７陣風９級 浪高４轉６再轉４公尺 大浪轉 巨浪再轉大浪 多雲局部雨



＊澎湖海面 １９日 偏北轉東北風 ４級陣風６級以下 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲時晴有霧 ２０日 東北風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 陰時多雲局部雨有霧 ２１日 東北風 ４至５陣風７級晨轉７至８陣風１０級下午 再轉６至７陣風９級 浪高２轉６再轉４公尺 中浪轉巨浪再 轉大浪 多雲局部雨



＊鹿港東石沿海 １９日 偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲時晴有霧 ２０日 偏北轉東北風 ４級陣風６級以下下午轉５至６陣風 ８級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 陰時多雲局部雨有霧 ２１日 東北轉偏北風 ５至６陣風８級晨轉７至８陣風１０ 級下午再轉６至７陣風９級 浪高２轉６再轉４公尺 中浪轉 巨浪再轉大浪 多雲時晴



＊東石安平沿海 １９日 偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲時晴有霧 ２０日 偏北風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲時陰局部雨 ２１日 偏北風 ４至５陣風７級晨轉６至７陣風９級下午再 轉５至６陣風８級 浪高２轉４再轉３公尺 中浪轉大浪 多 雲時晴



＊安平高雄沿海 １９日 西北轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 ２０日 偏北風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 陰時多雲局部雨 ２１日 偏北風 ４至５陣風７級 浪高２轉３再轉２公尺 中浪轉大浪再轉中浪 多雲時晴