WBC／車雨燦中繼遇襲 韓國隊慘敗巨人NOWnews今日新聞 (2017-02-19 16:59)
讀賣巨人隊今天在那霸跟經典賽韓國隊進行練習比賽，結果巨人隊以4:0完封勝，共動用6名投手封鎖韓國隊打線，巨人隊以坂本勇人敲出適時安打表現最佳。
巨人隊先發投手Miles Mikolas2局無失分，還有4次三振演出，吉川光夫3局無失分，Arquimedes Caminero飆出155公里速球，乾真大、戶根千明、田原誠次後援無失分。
巨人隊打線4局發威，立岡宗一郎三壘安打，重信慎之介內野安打先馳得點，6局坂本勇人敲出適時安打，石川慎吾也敲安一口氣打下3分。
韓國隊先發投手張元準投1局無失分，車雨燦6局登板表現不佳吞下敗投。
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