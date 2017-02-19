經典賽中華隊今天在台中洲際棒球場出戰世大運中華培訓隊，中華隊先發棒次與投手出爐，由旅日西武隊投手郭俊麟先發，中華培訓隊由黃恩賜主投。

中華隊先發攻守名單如下：

一棒指定打擊胡金龍、二棒左外野手張志豪、三棒右外野手高國輝、四棒二壘手林智勝、五棒一壘手林益全、六棒三壘手蔣智賢、七棒游擊手陳鏞基、八棒捕手林琨笙、九棒中外野手林哲瑄。

世大運中華培訓隊岳東華將先回歸母隊比賽，比賽中可能會轉到中華隊上場。