WBC／教育部長潘文忠勉勵中華隊 送加菜金20萬NOWnews今日新聞 (2017-02-19 16:43)
教育部長潘文忠今天特別來到台中洲際棒球場致贈加菜金20萬給經典賽中華隊，由隊長林智勝代表收下，他也希望中華隊能夠打出佳績，延續從澳洲移訓以來的好成績。
中華隊在澳洲移訓3戰全勝，也獲得當地僑迷熱烈支持，中華隊今天起一連3天將對決世大運中華培訓隊、古巴隊之後前往日本移訓、3月1日前往韓國首爾巨蛋。
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