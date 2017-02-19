NBA／坦言對自己失望 葛登：明年不參加灌籃大賽NOWnews今日新聞 (2017-02-19 15:03)
本屆「灌籃大賽」奪冠呼聲相當高的Aaron Gordon（葛登），今天表現不如預期，首輪第二灌甚至未能在指定次數內完成灌籃，也可以看見他對自己的表現相當失望，同時賽後受訪時表示，明年將不會再參加灌籃大賽。
首輪第一灌利用「空拍機」噱頭，引發球迷熱烈鼓譟，只可惜Gordon似乎今天狀況不佳，第一灌花了四次才成功，第二灌屢灌不進，最後裁判勉強給了37分。
賽後Gordon受訪時表示：「我對自己很失望，這次想做新的嘗試，但卻沒能成功，無人機灌籃其實真的有難度，要有好的搭配才能夠成功。」
Gordon準備了兩種不一樣的無人機灌籃，可惜今天狀態不佳，第二種搭配空拍機灌籃方式並沒有呈現給球迷，他表示其實自己很喜歡做別人做沒做過的事，也想要多一點創造性，但這次有點過頭了，他進一步表示：「明年不會參加了，如果我認真參賽，這會消耗很多體力。
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