NBA明星周末19日舉行技術挑戰賽、三分球大賽以及灌籃大賽，比賽中充滿競爭火藥味，但在競賽中，也充滿著人情味，NBA官方在三分球大賽之後，為紀念已故記者Craig Sager（塞格），舉辦一場公益三分挑戰賽，只要命中一球就能位塞格基金會募款，最終募得50萬美元。

這場三分球特殊挑戰賽，此活動邀請了「大鬍子」James Harden、新科三分球王Eric Gordon、「大嘴」Reggie Miller以及「俠客」Shaquille O'Neal等等，然而Stephen Curry雖然此次沒參加三分球大賽，但也獲邀參加這特殊挑戰賽，但他選擇更高難度的Logo Shot。

只可惜，Curry或許是因為沒有熱身，並未命中任何一球Logo Shot。最後由O'Neal抱起小男孩將球灌進籃框，為賽格基金會募得50萬美元，場面相當溫馨感人。